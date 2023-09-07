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7 September 2023

Исследование: устройства «умного дома» собирают избыточный объём пользовательских данных

Вся эта информация может передаваться Google, Huawei, Pangle, Meta. Умные устройства «Яндекса» в исследовании отсутствуют.

Британский независимый аналитический журнал «Which?» опубликовал результаты исследования по сбору информации о пользователях самыми различными умными устройствами для дома: видеокамерами, телевизорами, стиральными машинами, колонками.

На основании полученных данных директор «Which?» по вопросам политики и защиты прав потребителей Росио Конча заявила:

«Потребители уже заплатили за умные продукты в некоторых случаях тысячи фунтов, а теперь им ещё и приходится продолжать «платить» своей личной информацией».

Умные гаджеты собирают намного больше данных, чем это необходимо для нормальной работы систем, а кроме того, нередко передают её третьим сторонам. Стиральные машины собирают данные о том, как часто вы стираете и при какой температуре,— эта информация может быть полезна производителям стиральных порошков и поставщикам электроэнергии. Умные камеры могут собирать информацию о том, где вы живете, какого размера у вас дом, какая машина, и на основании этого оценивать уровень состоятельности.

Авторы исследования выяснили, что многие умные колонки передают данные крупным корпорациям — Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Google и др. Довольно активно передают данные умные камеры: так, в исследовании приводятся камеры китайского бренда Ezviz, которые могут передавать информацию Pangle (маркетинговое подразделение TikTok), Huawei, Google, Meta. Устройства «Яндекса», кстати, в этом списке отсутствуют.

По мнению Конча, компании не должны собирать больше информации, чем это необходимо для нормальной работы устройств, и тем более не должны скрывать факт сбора информации от потребителей. Большинство компаний на запрос журнала ответили, что соблюдают все правила и сообщают пользователям о сборе данных.

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