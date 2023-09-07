Исследование: устройства «умного дома» собирают избыточный объём пользовательских данных

Британский независимый аналитический журнал «Which?» опубликовал результаты исследования по сбору информации о пользователях самыми различными умными устройствами для дома: видеокамерами, телевизорами, стиральными машинами, колонками.



На основании полученных данных директор «Which?» по вопросам политики и защиты прав потребителей Росио Конча заявила:

«Потребители уже заплатили за умные продукты в некоторых случаях тысячи фунтов, а теперь им ещё и приходится продолжать «платить» своей личной информацией».

Умные гаджеты собирают намного больше данных, чем это необходимо для нормальной работы систем, а кроме того, нередко передают её третьим сторонам. Стиральные машины собирают данные о том, как часто вы стираете и при какой температуре,— эта информация может быть полезна производителям стиральных порошков и поставщикам электроэнергии. Умные камеры могут собирать информацию о том, где вы живете, какого размера у вас дом, какая машина, и на основании этого оценивать уровень состоятельности.



Авторы исследования выяснили, что многие умные колонки передают данные крупным корпорациям — Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Google и др. Довольно активно передают данные умные камеры: так, в исследовании приводятся камеры китайского бренда Ezviz, которые могут передавать информацию Pangle (маркетинговое подразделение TikTok), Huawei, Google, Meta. Устройства «Яндекса», кстати, в этом списке отсутствуют.



По мнению Конча, компании не должны собирать больше информации, чем это необходимо для нормальной работы устройств, и тем более не должны скрывать факт сбора информации от потребителей. Большинство компаний на запрос журнала ответили, что соблюдают все правила и сообщают пользователям о сборе данных.