Хакеры слили данные 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру». UPD: Компания прокомментировала инцидент

Хакеры выложили в открытый доступ базу данных клиентов провайдера «ДОМ.РУ» из Санкт-Петербурга.

Актуальность базы — годовалой давности. В двух таблицах можно найти ФИО клиентов, даты рождения, телефоны, комментарии о клиенте, часть адреса подключения и другие детали.

В общей сложности там содержится информация о 4 миллионах клиентов. Провайдер инцидент пока никак не комментировал.

Некоторые пользователи уже бросились проверять свои данные на сайте Saverudata, где генерируются базы утечек, но технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв советует этого не делать:

«Ну, мне вообще казалось, что ответ на вопрос «безопасно ли вводить свои данные чёрт пойми где» — очевиден».

Если пользователи хотят узнать, есть они в слитых базах или нет, то лучше скачивать полный дамп и искать себя в нём локально. Рекомендация же вводить свой телефон или фамилию в поиск сайта с не очень понятной репутацией с точки зрения безопасности в корне неправильная. «В их картине мира может всё и норм, но с компетенцией у них не очень», – подытоживает Мисбах-Соловьёв.

UPD. С нами связались представители компании «Дом.ру» и сообщили следующее:

«В связи с распространением в ряде СМИ информации об утечке персональных данных пользователей Службой информационной безопасности компании проводится внутреннее расследование.



Компания предпринимает необходимые дополнительные меры по защите инфраструктуры, бесперебойному предоставлению услуг и защите своих клиентов».