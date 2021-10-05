Access Now: не стоит покупать смарт-очки Facebook Ray-Ban

Международная некоммерческая организация по защите цифровых прав Access Now объясняет, почему не стоит покупать эти «переносные» камеры наблюдения, почему их небезопасно использовать в общественных местах и для чего Facebook и другим компаниям необходимо уделять приоритетное внимание правам человека при разработке подобных устройств.

Напомним, Facebook выпустил свои первые «умные» очки Ray-Ban Stories с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки в начале сентября.

Очки для слежки в помощь сталкерам и шпионам

Новые очки Ray-Ban Stories, которые выглядят как обычные солнцезащитные очки Ray-Ban, включают «двойные встроенные пятимегапиксельные камеры», которые «позволяют запечатлеть спонтанные моменты». Люди могут снимать фотографии и видео продолжительностью до 30 секунд с помощью кнопки захвата или громкой связи с голосовыми командами.

Важно отметить, что нет никаких заметных индикаторов идущей записи помимо крошечного белого светодиода, который не виден издалека при дневном свете. Комиссия по защите данных Ирландии даже просила Facebook продемонстрировать, эффективен ли этот индикатор при уведомлении случайных прохожих.

Очевидная угроза заключается в том, что пользователи могут легко записывать других людей без их ведома. Facebook и Ray-Ban Stories говорят, что они проконсультировались с «экспертами из академических кругов и организаций по вопросам приватности, безопасности и гражданских свобод во всём мире» по поводу этих очков. Access Now участвовала в одной из таких встреч в мае 2020 года. Наша главная рекомендация — уделять приоритетное внимание оповещению случайных прохожих о том, что их снимают, — была проигнорирована.

В сравнении с белым крошечным индикатором существуют способы получше, чтобы дать прохожим понять, что ведётся съёмка. Почему бы не выбрать красный свет, который обычно ассоциируется с видеозаписью? Или не добавить громкий звуковой сигнал перед стартом? Или не придумать для этих очков уникальный дизайн, чтобы отличить их от обычных Ray-Ban?

Smart = наблюдение, а наблюдение — это не круто

Если вы подумываете о покупке этих жутких очков, спросите себя, действительно ли вы хотите стать ещё одним звеном в растущей сети камер наблюдения, которая нас окружает? Уже существуют «умные дверные звонки», которые дают доступ к видеозаписям правоохранительным органам, и «умные фонарные столбы», которые наблюдают за протестующими (и потому сносятся ими).

С такими умными очками, как эти, недостаточно учитывать только потребности клиентов, использующих продукт. Компании также должны уделять внимание правам случайных прохожих, которых могут записывать и преследовать люди с очками. В противном случае эти устройства усилят вред повсеместной слежки, которая и без того сильнее всего бьёт по уязвимым группам людей.

Компании должны предвидеть и защищать свою продукцию от таких сценариев использования.

Facebook крадёт вашу приватность, серьёзно

Есть и другие вопросы к этим очкам: какие данные они собирают, как их хранят, с кем ими делятся и для чего используют.

Существует также проблема, которая становится всё более заметной по мере продвижения Facebook на рынок аппаратного обеспечения, — пользователи Ray-Ban Stories должны связать их с учётной записью Facebook и использовать приложение Facebook View для передачи фотографий и видео.

Приложение Facebook View может собирать данные о здоровье и физической форме, покупках, финансах, местоположении, контактах, истории поиска, конфиденциальных данных и многом другом. Это означает, что пользователи должны пожертвовать приватностью ради базовой функциональности. Конечно, Facebook просто жаждет расширить сбор данных. Нет никакой технической необходимости в приложении View или в учётной записи соцсети.

Facebook, по сути, «запирает» людей, запрещая им использовать оборудование без нарушения приватности. Мы уже сталкивались с этой проблемой после приобретения Facebook аппаратного пионера виртуальной реальности Oculus.

С октября 2020 года новым пользователям гарнитур Oculus VR необходимо использовать учётную запись Facebook в качестве логина, а не учётную запись Oculus. Кроме того, сообщалось, что, начиная с 2023 года, для «полной функциональности» гарнитуры тоже потребуется учётная запись Facebook. Другие компании вроде Apple применяют такой же подход, который, по иронии судьбы, был подвергнут яростной критике за антиконкурентное поведение со стороны… Facebook.

Покупатели Ray-Ban Stories отказываются не только от частной жизни посторонних, но и от своей собственной.

Первые и неправильные шаги на пути к дополненной реальности

Неспособность Facebook уделять приоритетное внимание правам человека при разработке этого продукта вызывает беспокойство, потому что это первый шаг компании к полномасштабным очкам дополненной реальности (AR) в рамках Project Aria. Facebook, Apple и многие другие компании рассматривают AR (да и виртуальную реальность) как основу для «следующего поколения вычислений». Согласно некоторым прогнозам, очки AR готовы стать следующим iPhone, переопределяя то, как мы подключаемся к интернету и друг к другу.

Как мы уже отмечали ранее, в области AR может быть много интересных и полезных приложений. Но если они сделаны неправильно, они рискуют стать следующим рубежом нарушений прав человека. У нас есть возможность разрабатывать очки AR, в основе которых лежат приватность и другие права человека, или мы можем ставить продажи и прибыль выше всего остального. Фиаско Ray-Ban Stories показывает, что, несмотря на громкие заявления о том, что следующее поколение вычислений исповедует более ответственный подход, приоритеты Facebook связаны с его собственной прибылью, а не с защитой наших прав.

Так что, если вы подумываете о покупке пары этих жутких следящих очков, подумайте ещё раз. Не поддерживайте продукт, который игнорирует права людей и добавляет ещё один элемент в сеть слежки.

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