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June 18, 2021, 10:07 a.m.

Минобороны разрабатывает свои смартфоны и цифровую экосистему

Мобильниками смогут воспользоваться военнослужащие и члены их семей, импортные же телефоны в министерстве назвали «источником утечек, серьёзнейшей опасностью, угрозой»; кроме этого планируется обеспечить интернетом и защищённой внутренней сетью все военные комиссариаты России.

Министерство обороны РФ на базе военного технополиса «Эра» разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук:

«Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе „Аврора“, в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь».

 

Импортные телефоны ведомство назвало «источником утечек, серьёзнейшей опасностью, угрозой». «Мы на это [разрешение использования], к сожалению, никогда не пойдём», — добавили там.

В Минобороны также рассказали об испытаниях по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.

 

Кроме этого, Осадчук анонсировал обеспечение всех военных комиссариатов в России доступом  как в интернет, так и в защищенный интранет (внутреннюю сеть).

«То, что министр обороны посетил военкоматы — сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», — заявил он.

Такое решение приняли после того, как Сергей Шойгу пришёл в один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Министра обороны возмутило, что у работников учреждения нет компьютеров и современных видов связи.

«Ранее на это дело уже застолбили деньги из бюджета», — заметил канал «Телеком-ревью», напомнив, что почти 145 млрд рублей выделялось в 2019 году на три года для обеспечения доступом к интернету военных комиссариатов.

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