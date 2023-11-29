МВД хочет обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»

МВД России предложило обязать въезжающих в страну иностранцев подписывать «соглашение лояльности», которое предполагает их согласие на соблюдение определенных ограничений. По словам начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, соответствующий документ проходит обсуждение и скоро будет внесен в Госдуму.



Как утверждается в законопроекте, «согласие о лояльности» подразумевает:

разрешение государственных органов России на въезд иностранного гражданина в страну,

согласие иностранного гражданина на въезд в Россию с «соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов» страны.

Въезжающим в РФ запретят дискредитировать внешнюю и внутреннюю политику, а также органы публичной власти и должностных лиц страны.

Кроме того, для иностранных граждан предусматривается ограничение права на свободу информации. Речь идет о сведениях, направленных на «умаление или склонение к отрицанию» представлений о семье, браке, материнстве, детстве и других ценностей, а также на «пропаганду ЛГБТ» и искажение истории Великой Отечественной войны.



Подписывая документ, иностранцы соглашаются с соблюдением запретов и ограничений.

«Сразу интересно — будет ли это касаться всех иностранцев? – задаётся вопросом известный журналист Дмитрий Колезев. – Должны ли ее, скажем, подписывать иностранные спортсмены, если они вдруг приедут в Россию на соревнования (мало ли)? Бизнесмены, эксперты, журналисты, участники международных форумов? Вот уговорят-таки когда-нибудь приехать Илона Маска — но сначала, уважаемый Илон, подпишите ментам бумажку, что вы не против Путина и Сталина и не будете произносить буквы "Л", "Г", "Б" и "Т"».

По его мнению:

«...если какие-нибудь иностранцы еще подумывали приехать в Россию, то теперь точно решат обходить ее за три версты. Возможно, в этом и заключается план.

А может, МВД просто пытается отвлечь внимание от своей недавней инициативы по фактической легализации нелегальных мигрантов в России (им разрешат находиться в стране при условии соблюдения ряда запретов)».

О том, что ведётся работа над таким документом, подтвердил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников:

«Проект закона о так называемом соглашении о лояльности с въезжающими в РФ мигрантами находится в высокой степени готовности».

Он отметил, что работа по проекту ведется совместно комитетом Госдумы по делам СНГ, администрацией президента, правительством РФ и МВД.



«Мы ищем понимания, какие параметры должны входить в это соглашение», – пояснил глава комитета.

По словам Калашникова, кроме пунктов об исторических фактах и внешней политике, есть предложения включить в такой документ и согласие иностранного гражданина не искажать, находясь в России, прописанные в Конституции РФ положения, в частности, представления о браке, который является союзом мужчины и женщины и ряд других положений.