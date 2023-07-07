Россия и Иран готовятся к тесному сотрудничеству в сфере IT

Минцифры РФ вместе с ключевыми российскими IT-компаниями провело переговоры с минсвязи и технологий Ирана, а также компанией TIC. С протоколом заседания ознакомился «Ъ», и из документа следует, что стороны обсуждали экспорт в Иран российских IT-решений, взаимодействие в области кибербезопасности и телекоммуникаций.

С российской стороны в переговорах участвовали «Ростелеком», «Ростелеком-Солар», Positive Technologies, «Центр речевых технологий», НТЦ «Протей», «Почта России», АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» и другие. В части кибербезопасности компании предложили Тегерану опыт в анализе аудиоданных с использованием искусственного интеллекта, цифровизации бизнес-процессов, разворачивания центров реагирования на киберугрозы (SOC) и организации аутсорсинга услуг кибербезопасности.

В Минцифры сообщили, что «обе стороны заинтересованы в реализации совместных проектов». В Иране хорошо выстроена государственная система поддержки технологического трансфера и развития внутренних инноваций, отметили в Positive Technologies:

«Это сокращает время по принятию решений о партнерстве».

«Почта России» договорилась с иранской стороной об оценке возможностей аэропорта Пайям (расположен в городе Карадж в 40 км от Тегерана) для расширения международных рейсов. В компании «Ъ» уточнили, что уже работают с «Почтой Ирана», средний срок доставки корреспонденции между странами составляет 14 дней, а самые популярные категории по товарам — продукты питания, косметика и предметы для дома. Учитывая значимость передачи данных по морскому маршруту и международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг», который проходит между Россией и Индией, говорится в протоколе, TIC объявила в ходе переговоров о проведении ряда встреч с «Ростелекомом» по расширению каналов передачи трафика.

На проводившемся в первой половине июня в ХМАО IT-форуме делегация Ирана предложила России сотрудничество по созданию суверенной сети, представив ряд решений для реализации изолированного от глобальной сети цифрового пространства: от операторов мобильной сети до проекта электронного правительства.



Также иранцы посоветовали принять санкции и смириться с ними. «Вы еще не осознали санкционное давление, но пройдет еще год-два, и вам придется принять это. Только тогда Россия сможет полностью использовать свои внутренние ресурсы и развивать нужные ей проекты», — дали совет делегаты.