«Сова»: преследование за слова по большей части части происходит в интернете

Информационно-аналитический центр «Сова» выпустил ежегодный доклад об антиэкстремистском правоприменении в России в 2022 году. Мы изучили в нём всё, что касается интернета.

Аналитики подсчитали, что уголовное преследование за высказывания в 2022 году оставалось примерно на том же уровне, что и ранее (208 приговоров в 2022 году против 209 — в 2021 году). Число наказанных по административным статьям (966) выросло и выросло в основном за счёт статьи КоАП о демонстрации запрещённой символики, не считая статьи о «дискредитации», применение которой «Сова» полностью относит к неправомерному.

Традиционно подавляющее большинство приговоров (по уголовным делам) было вынесено за материалы в интернете.

В отличие от уголовного правоприменения, в административном в подавляющем большинстве случаев наказания были за этническую ксенофобию, а не за политическую и идеологическую.

Помимо публикаций из интернета и из социальных сетей в список экстремистских материалов стали добавлять посты из телеграм-каналов.

В данном докладе «Сова» не рассматривает решения, которые считаются неправомерными: за 2022 год эксперты насчитали 39 таких приговоров по уголовным делам у 40 человек и 282 постановления — по административным.

Правомерными называются те приговоры, где аналитики видели вменяемые высказывания (или хотя бы в целом знали их содержание) и согласились, что суды выносили приговоры в соответствии с нормой закона.

Число получивших судебное наказание людей (не учитываются отправленные на принудительное лечение или признанные виновными, но получившие отмену наказания по сроку давности)

Данные «Совы» неполные. Эксперты предполагают, что знают только примерно о половине уголовных и одной пятой административных дел. Причина — Верховный суд почти ничего не публикует.

«Данные Верховного суда, увы, не позволяют сделать содержательный анализ и очень запаздывают», — говорится в докладе.

Уголовное преследование

Под уголовным преследованием за публичные «экстремистские высказывания» «Сова» подразумевает высказывания, подпавшие под следующие статьи:

ст. 282 (возбуждение ненависти);

ст. 280 (призывы к экстремистской деятельности);

ст. 280 (призывы к сепаратизму);

ст. 205 (призывы к террористической деятельности и оправдание таковой);

ст. 354 (реабилитация нацистских преступлений, осквернение символов воинской славы, оскорбление ветеранов и т.д.);

чч. 1 и 2 ст. 148 (так называемое оскорбление чувств верующих) УК.

Центру «Сова» известно о 208 приговорах против 220 человек в 62 регионах страны. Относительно 2021 года есть информация о 209 таких приговорах против 212 человек в 47 регионах.

За 2022 год в центре сочли правомерными 16 приговоров у 21 человека (годом ранее — восемь приговоров у 10 человек), среди них — приговоры лидеру движения «Белая Ухта» в Коми или читинскому последователю объединения «Маньяки культ убийств» (М.К.У.), признанного уже в 2023 году террористическим. В приговоры этим людям были включены эпизоды с видеороликами со сценами насилия и призывами к ксенофобным нападениям (в основном во «ВКонтакте») и «инструкции для совершения экстремистских действий».

«Учитывая агрессивную среду читателей таких призывов и то, что речь идет о больших группах в популярной у молодежи социальной сети или быстро набирающем популярность мессенджере Telegram, такие призывы явно опасны», — говорится в докладе.

Традиционно подавляющее большинство приговоров было вынесено за материалы в интернете, — 184 из 208, что составило 88,5 % (годом ранее — 91 %.)

Насколько можно было понять из сообщений о приговорах, материалы эти были размещены:

в социальных сетях — 142 («ВКонтакте» — 64, Facebook — 2; Instagram — 8; «Одноклассники» — 3; не указанные социальные сети — 65);

в мессенджерах — 13 (Telegram — 7, неназванные — 6);

в видеоканале YouTube — 2;

в публичных чатах — 2;

в интернет-СМИ — 2;

не указывалось, где именно в интернете, — 23.

Публикации относились к следующим категориям (на одном и том же аккаунте и даже на одной странице могли располагаться материалы разного типа):

реплики, комментарии, переписка в чатах — 59;

другие тексты — 36;

стихи — 2;

призывы в неясных формах — 6;

инструкции по изготовлению взрывных устройств — 5;

видеоролики — 36 (в том числе 2 — с собственными нападениями);

изображения (рисунки и фотографии) — 13;

аудио (песни) — 7;

администрирование групп и сообществ — 2;

неизвестно — 38.

«Мониторинг правоохранителей по-прежнему сосредоточен на социальных сетях, в последние три года добавились мессенджеры, однако процент дел по ним пока невелик», — говорится в докладе.

По словам автора исследования Натальи Юдиной, приговоры в соцсетях стали чаще выноситься за тексты, чем за видео, причём тексты не большие, а в виде, например, комментариев к постам и реплик в чатах.

Уголовные дела длятся долго, поэтому в 2022 году имели место дела, большей частью заведённые ранее, рассказала Юдина. Эксперт прогнозирует рост приговоров в 2023 году.

Административные дела

«Сова» относит к «антиэкстремистским» несколько следующих статей КоАП:

ст. 20.3 (демонстрация запрещённой символики);

ст. 20.29 (распространение запрещённых материалов);

ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти);

ст. 20.3.2 (сепаратизм);

ст. 20.3.3 (дискредитация действий армии и чиновников за рубежом);

ст. 20.3.4 (призывы к санкциям против России),

Применение последних двух целиком относится к неправомерному. Данные о 966 делах в этом докладе приводятся без их учёта. Кроме того, известны ещё 65 случаев неправомерного наказания за возбуждение ненависти, 120 случаев — за демонстрацию запрещённой символики, 94 случаев — за распространение распространение запрещённых материалов, 3 случая — за сепаратизм. Всего неправомерных решений было 282.

По данным центра «Сова», в 2022 году по ст. 20.3.1 КоАП было принято 302 решения. Подавляющее большинство людей (293) были наказаны за публикации в социальных сетях, в основном во «ВКонтакте», хотя в делах фигурировали также «Одноклассники», Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp (сообщения в большой группе), YouTube.

В отличие от уголовного правоприменения, в подавляющем большинстве случаев наказания выносились за этническую ксенофобию, а не за политическую и идеологическую. Наказанных за религиозную ксенофобию оказалось ещё меньше.

По ст. 20.3 КоАП известно о 496 делах (293 — в соцсетях). Большинство из людей были осуждены за изображения нацистской символики (в основном свастики) и рун, в нескольких случаях — за символику запрещённых организаций. Изображения имели место в основном во «ВКонтакте», но были и в «Одноклассниках», Instagram, мессенджере Telegram, а также в группе в WhatsApp.

По ст. 20.29 КоАП известно о 168 решениях. В подавляющем большинстве случаев правонарушители были наказаны за публикации материалов националистов во «ВКонтакте».

Федеральный список экстремистских материалов

В 2022 году процесс пополнения Федерального списка экстремистских материалов (ФСЭМ) продолжил замедляться: список обновился 23 раза, в него был добавлен 81 пункт (годом ранее — 110). Таким образом, он вырос до 5334 позиций.

Темы материалов, которые попали в список, следующие:

ксенофобные материалы современных русских националистов — 44;

материалы иных националистов — 5;

материалы православных фундаменталистов — 1;

радикальные антихристианские материалы — 2;

материалы исламистских боевиков и иные призывы политических исламистов к насилию — 2;

материалы «Хизб ут-Тахрир» — 1;

иные мусульманские материалы — 3;

материалы иных мирных верующих (тексты Свидетелей Иеговы) — 1;

материалы украинских СМИ и интернета — 1;

направленные против властей материалы, подстрекающие к беспорядкам и насилию,— 14;

произведения классиков фашизма и неофашизма — 2;

пародийные материалы, запрещенные как серьезные, — 1;

материалы А.У.Е. — 1;

материалы, основанные на идеях people-hate, — 1;

материалы «граждан СССР» — 2.

Подавляющее большинство материалов представляет собой публикации русских националистов. Как минимум 65 пунктов из новых 81 — материалы из интернета: видео- и аудиоролики, статьи и другие тексты, различные изображения.

Помимо публикаций из интернета и из социальных сетей в список стали добавлять материалы из телеграм-каналов.

Список пополняют материалы, которые признаны экстремистскими явно неправомерно, в основном — переводы мусульманских трактатов, в том числе средневековых. Но неправомерно запрещённых оказалось существенно меньше, чем годом ранее — 8 против 19.

Ждите вторую публикацию о следующем докладе «Совы» — о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства в России в 2022 году.