Совбезы стран СНГ видят опасность интернет-угроз на одном уровне с афганским и белорусским кризисами

В Москве проходит ежегодная, уже девятая встреча секретарей Советов безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). От России участие принимает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



«В центре внимания участников заседания — угрозы безопасности государств СНГ, исходящие с территории Афганистана, вопросы сотрудничества в сфере миграции, проблемы, связанные с развитием биотехнологий», — сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.



Как выяснил корреспондент «Ъ» Павел Тарасенко, настроения на заседании были достаточно алармистскими, несмотря на оптимистический тон участников мероприятия в беседах с журналистами. «Обстановка в мире продолжает осложняться, налицо обострение существующих конфликтов, практически ежедневно вспыхивают новые очаги конфронтации в международных делах»,— констатировал председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев. «В глобальном плане сегодня мир переживает чрезвычайно острую фазу своего развития. Существует общемировая тенденция разрастания кризисных явлений практически во всех сферах жизни и деятельности современной цивилизации»,— развил эту мысль приглашенный на заседание генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.



В целом в центре внимания заседания оказался афганский конфликт. Его обсуждение шло в повестке первым пунктом. Разбиралась на встрече и проблема биологических угроз, в частности — вируса SARS-CoV-2. Представители совбезов также обсудили «создаваемый Западом изоляционный пояс» вокруг Беларуси, а следующий враг, о котором никогда не забывают на подобных встречах, стал враг идеологический, отмечает «Ъ».



«Крайне тревожной стала тенденция подмены традиционных моральных и культурных ценностей на чуждые человеческой природе стереотипы. На их внедрение в жизнь и быт людей, прежде всего молодежи, направлен мощный потенциал медиа- и интернет-ресурсов»,— заявил в публичной части встречи Станислав Зась.



А уже за закрытыми дверями свой доклад представил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.



По данным «Ъ», он обратился к смежной теме, рассказав о засилии «фейков», которые «формируют негативное общественное мнение». Его выступление в целом было посвящено различным угрозам, исходящим от информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Олег Храмов назвал криминальные деяния с использованием ИКТ «самым прогрессирующим видом преступности». И Россия, по его словам, исключением не является. При этом в условиях пандемии коронавируса люди стали больше пользоваться «интернет-ресурсами и различными дистанционными услугами» — и, следовательно, выросло и число преступлений.



Перечисление типов этих преступлений, заметил «Ъ», заняло у Олега Храмова немало времени. Было сказано и о рядовых интернет-мошенниках, жертвами которых «нередко становятся пенсионеры и иные социально незащищенные граждане». И о «преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе нарушении неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, различных сообщений». И о преступлениях «против общественной безопасности и общественной нравственности» (в частности, о незаконном приобретении оружия, а также сильнодействующих и ядовитых веществ). И о преступлениях против жизни и здоровья (включая доведение до самоубийства или содействие совершению самоубийства). И о «распространении деструктивной идеологии в сети Интернет как инструмента вербовки новых членов экстремистской деятельности, для коммуникации и организации акций антиконституционного характера и террористических акций».



«Если с терактами все было понятно, то вот понятие «акции антиконституционного характера», пожалуй, требовало расшифровки. Но ее не последовало: видимо, на пространстве СНГ никаких лингвистических разночтений по этому поводу нет», — констатирует «Ъ».