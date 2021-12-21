В СПЧ предложили запретить создание цифровых профилей россиян

В Совете по правам человека (СПЧ) разработали «Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ», которая предлагает радикально изменить законодательство в сфере оборота персональных данных и ввести запрет на выстраивание цифрового портрета граждан на основе баз данных. Об этом сообщает «Ъ», у которого есть копия документа.



В частности, речь идет о введении «моратория на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой». Инициатива также запрещает возможность присвоения гражданину «единого цифрового идентификатора» или, как пояснил один из авторов концепции и основатель «Крибрум» Игорь Ашманов, выстраивания «цифрового портрета гражданина», а также использования его данных в коммерческих целях или для дискриминации:

«Идея в том, чтобы запретить не только компаниям, но и органам власти собирать массивные базы данных, то есть всю возможную информацию о человеке. Как только возникают социальные рейтинги и единые базы, лица, имеющие доступ, начинают продавать информацию или использовать ее в своих интересах».

На текущий момент созданная СПЧ концепция находится на этапе согласования. В «дорожной карте» её реализации говорится, что в случае утверждения к марту следующего года министерства должны будут подготовить перечень соответствующих нормативных актов, «которые примут не позднее февраля 2024 года».



Данный проект вполне явно вступает в противоречие с мэйнстримом деятельности государственных ведомств, заметила Readovka. В ноябре Минэкономразвития представило законопроект, позволяющий передавать третьим лицам данные о звонках россиян, а вице-премьер Татьяна Голикова в рамках введения кодов анонсировала «интеграция систем бронирования авиационного и железнодорожного транспорта и государственной информационной системы — Единого портала государственных услуг».