Совет ООН по правам человека назначит Спецдокладчика по России

Совет ООН по правам человека назначит Спецдокладчика для мониторинга нарушений прав человека и репрессий в России. Члены Совета приняли такое решение для наблюдения «за тяжелой и ухудшающейся ситуацией с правами человека в России». Это первый случай, когда была одобрена конкретная резолюция и введён международный мониторинг в отношении постоянного члена Совета Безопасности ООН.

#HRC51 | Совет по правам человека ПРИНЯЛ проект резолюции A/HRC/51/L.13 о положении в области прав человека в Российской Федерации pic.twitter.com/6ok9G3vH7F — UN Human Rights Council 📍 #HRC51 (@UN_HRC) October 7, 2022

За проголосовали семнадцать стран, против — шесть. Резолюцию, предлагающую создать новый мандат, предложил Люксембург, и она стала ответом на обращение 84 российских и международных НКО в феврале 2021 года с просьбой отреагировать на усиление репрессий в России. С началом «спецоперации» российские правозащитники неоднократно требовали создания должности Спецдокладчика.

Представитель России в ООН тоже прогнозируемо проголосовал против проекта, и пока неясно, будет ли РФ сотрудничать со Спецдокладчиком, который будет «собирать, изучать и оценивать» всю информацию о нарушениях прав человека в России.

Человек, которого выберут на этот пост, будет работать с гражданским обществом, представлять рекомендации международным организациям и документировать нарушения прав человека в стране — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 7, 2022

«Создание мандата специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России — это знаковая мера для международного права, означающая, что международное коммьюнити хорошо понимает ту ситуацию, которая складывается с правами человека в России сейчас. Особенно после сворачивания мандата ЕСПЧ, который хоть как-то корректировал перегибы в российском законодательстве и складывающемся правоприменении», – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» адвокат Саркис Дарбинян.



При этом эксперт предупреждает — не стоит ожидать, что российские власти с распростертыми объятиями встретят нового представителя ООН для глубинного изучения того, как нарушаются права человека в России:

«Скорее всего, его запросы будут игнорироваться, и в страну никто не пустит, как это происходит со Спецлокладчиком в той же Беларуси.



И несмотря на определенный скептицизм, мандат спецдокладчика остается чуть ли не единственным инструментом мониторинга, а также коммуникации правозащитников с мировым правозащитным сообществом».

«Для нас это значит, что помимо решений КПЧ ООН и универсальных страновых докладов, теперь будет еще один, куда более оперативный инструмент взаимодействия российского правозащитного коммьюнити с международной органтзацией, чтобы своевременно отправлять новые сигналы о массовом нарушении прав и принимать срочные меры в отношении конкретных заявителей», – подытоживает Саркис Дарбинян.