В России появилась новая профессия — специалист по «сбору цифрового следа»

В России появилась новая специальность – Минтруд утвердил профессиональные стандарты для специалистов «по моделированию, сбору и анализу цифрового следа». Под «цифровым следом» министерство подразумевает:

«...данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях».

«Цифровой след» может быть оставлен как намеренно, для достижения запланированной пользователем цели, так и непреднамеренно, при осуществлении различных видов деятельности, подчеркивает в своих материалах Минтруд.

Минтруд утвердил профстандарты анализа цифрового следа https://t.co/QZ2UxVhKIZ — Ведомости (@Vedomosti) August 10, 2021

Как пояснили «Российской газете» в Минтруде, профстандарт не носит обязательный характер, но учебные заведения ориентируются на него при подготовке специалистов. Требования профстандарта также могут учитываться при приеме на работу и составлении должностной инструкции, формировании учебных программ и проведении квалификационных экзаменов.

«Анализом «цифрового следа» давно занимаются сотрудники отделов кадров компаний, или, если говорить более современным языком, HR-департаментов, — рассказывает корреспондент BBC Андрей Захаров. — Как только такой сотрудник залезает в соцсети потенциального кандидата на активную вакансию, он уже пытается узнать о нем больше, чем тот рассказал в резюме. Зачастую этого достаточно, но учиться тут нечему: это умеет каждый».

Но еще потенциальных «специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа» могут учить методам OSINT — популярному направлению в современной журналистике, отмечает Захаров:

«OSINT — это аббревиатура с английского open source intelligence, или «разведка на основе открытых данных». Сюда входят, например, навыки правильного поиска в Google c использованием так называемых «операторов», уточняющих запрос: скажем, искать все упоминания о человеке до определенной даты. Или умение искать аккаунты человека в соцсетях, когда он их скрывает, — например, по его фотографии.



OSINT учит, что можно узнать о человеке, имея только его почту. Сначала нужно просто вбить почту в поисковике, потом — только логин. Последний случай очень действенный, потому что мы, как правило, используем одни и те же логины и для почты, и на форумах, и в соцсетях. Так можно прочитать, что человек писал на какому-нибудь богом забытом ресурсе 10 лет назад».

Изначально OSINT являлась именно разведывательной дисциплиной, корни которой уходят в 40-е годы прошлого века, когда в США была создана Службы мониторинга зарубежных трансляций для изучения иностранных трансляций. Сотрудники службы записывали коротковолновые передачи на пластиковые диски, после чего отдельные материалы переписывались и переводились, а затем отправлялись в военные ведомства и подавались в формате еженедельных докладов.

Сейчас метолы OSINT часто используются в так называемой «негосударственной разведке», которая осуществляется вполне легально. В начале XXI века разведкой по открытым источникам начали заниматься любители-энтузиасты. В дополнение к традиционным источникам открытой информации они используют спутниковые снимки высокого разрешения, находящиеся в открытом доступе, и данные социальных сетей. Одной из первых групп такого рода стала Bellingcat, основанная Э. Хиггинсом в 2014 году. Коллектив успешно расследовал несколько загадочных событий, в том числе, катастрофу Boeing 777 в Донецкой области, катастрофу Boeing 737 под Тегераном и другие.