Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

РФ в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Такие данные приводит компания Ookla.



Первая пятёрка лидеров расположилась следующим образом:

Объединённые Арабские Эмираты Катар Кувейт Китай Норвегия.

На самом последнем, 145-м месте, оказалась Куба.



Из стран бывшего СССР лучшие показатели у Литвы, которая занимает 27 строчку, а из стран СНГ — Азербайджан, расположившийся на 58 месте. Беларусь заняла 135 место, наихудший же показатель в СНГ у Таджикистана — он 139-й.



Скорость доступа в ОАЭ в ноябре составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с.



«Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять в РФ, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот», — согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.



По мнению эксперта, увеличить скорость доступа и вернуть РФ высокие позиции в рейтингах могло бы внедрение в нашей стране 5G.