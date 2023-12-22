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22 December 2023

Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

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В пятёрку лидеров входят ОАЭ, Катар, Кувейт, Китай и Норвегия. Из стран бывшего СССР выше всех Литва, которая заняла 27 место.
Фото: Shutterstock

РФ в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Такие данные приводит компания Ookla.

Первая пятёрка лидеров расположилась следующим образом:

  1. Объединённые Арабские Эмираты
  2. Катар
  3. Кувейт
  4. Китай
  5. Норвегия.

На самом последнем, 145-м месте, оказалась Куба.

Из стран бывшего СССР лучшие показатели у Литвы, которая занимает 27 строчку, а из стран СНГ — Азербайджан, расположившийся на 58 месте. Беларусь заняла 135 место, наихудший же показатель в СНГ у Таджикистана — он 139-й.

Скорость доступа в ОАЭ в ноябре составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с.

«Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять в РФ, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот», — согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По мнению эксперта, увеличить скорость доступа и вернуть РФ высокие позиции в рейтингах могло бы внедрение в нашей стране 5G.

мобильный интернет рейтинг скорость доступа

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