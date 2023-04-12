НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Нужна юр.помощь?
Новости
12 April 2023

Израильская компания QuaDream создала похожее на Pegasus шпионское ПО

Программа использует эксплойт «нулевого клика», который собирает данные, записывает звонки и тайно активирует камеру. Шпионский софт уже внедряли в гаджеты журналистов, политиков и работника неправительственной организации.
Фото: Olemedia via Getty

Новая шпионская программа израильского производства была использована в нескольких странах для слежки за журналистами и оппозиционными политиками. Об этом говорится в отчёте Microsoft и некоммерческой канадской исследовательской организации The Citizen Lab.

Израильская компания QuaDream, которая разработала данный софт, использует эксплойт «нулевого клика», который собирает данные, записывает звонки и тайно активирует камеру, как скандально известный Pegasus. Основа атаки Zero-Click в том, чтобы получить контроль над мобильным устройством жертвы незаметно для неё.

 

 

Исследователи обнаружили по меньшей мере пять человек в Северной Америке, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, в отношении которых действовала шпионская программа. Среди них были журналисты, оппозиционные политики и один работник неправительственной организации.

The Citizen Lab выявила серверы в десяти странах, получившие данные с устройств жертв, включая Израиль, Сингапур, Мексику, ОАЭ и Болгарию. The Citizen Lab утверждает, что после размещения на телефоне или компьютере программа QuaDream может записывать аудио из телефонного звонка, а также внешние звуки через микрофон устройства, фотографировать с его камеры и искать файлы на устройстве без ведома пользователя.

Программа также может генерировать свои собственные коды двухфакторной аутентификации, чтобы обеспечить непрерывный доступ к облачным аккаунтам владельца устройства. Она также включает функцию самоуничтожения.

Исследователям The Citizen Lab также стало известно, что компания QuaDream продвигает свои шпионские программы и услуги для правительственных клиентов в Сингапуре, Саудовской Аравии, Мексике, Гане, Индонезии и Марокко.

Шпионская программа была создана малоизвестной фирмой QuaDream Ltd, основанной отставным израильским военным. Ранее он работал в NSO Group. Это израильская компания, занимающаяся киберразведкой, известная в первую очередь своим шпионским программным обеспечением Pegasus, позволяющим с легкостью вести слежку с чужих мобильных телефонов. Скандал вокруг Pegasus возник, когда стало известно, что в некоторых странах ее используют для прослушки высокопоставленных политиков.

слежка за пользователями гаджеты шпионский софт

Похожие статьи

Цифровая отрасль раскритиковала предложение ФСБ о передаче данных пассажиров такси
ФСБ будет в курсе всех гаджетов и «Фишек»
Компания Clearview обработала миллион полицейских запросов на распознавание лиц
У ФСБ появилась «Подружка»
Джо Байден запретил федеральным агентствам использовать коммерческий шпионский софт
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности