Израильская компания QuaDream создала похожее на Pegasus шпионское ПО

Новая шпионская программа израильского производства была использована в нескольких странах для слежки за журналистами и оппозиционными политиками. Об этом говорится в отчёте Microsoft и некоммерческой канадской исследовательской организации The Citizen Lab.

Израильская компания QuaDream, которая разработала данный софт, использует эксплойт «нулевого клика», который собирает данные, записывает звонки и тайно активирует камеру, как скандально известный Pegasus. Основа атаки Zero-Click в том, чтобы получить контроль над мобильным устройством жертвы незаметно для неё.

