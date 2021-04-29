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April 29, 2021, 3:08 p.m.

За клип Rammstein архангельский активист приговорён к 2,5 годам колонии

Его признали виновным в распространении порнографии, хотя клип на песню «Pussy» был размещён в списке личных видеозаписей, и тот его никак не афишировал.

Судья Ломоносовского районного суда Архангельска Алексей Вальков приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова за репост во «ВКонтакте» клипа на песню "Pussy" группы Rammstein, сообщил «Медиазоне» адвокат Алексей Кычин.

Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет. Он отрицал свою вину, подчеркивая, что этот клип в ВК опубликовали еще сотни человек. Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима.

Клип на песню «Pussy», по словам его защитника, был размещён в списке личных видеозаписей на странице экс-координатора во «Вконтакте», и тот его никак не афишировал.

В заключительном слове Боровиков отметил, что порно во «Вконтакте» хоть отбавляй, тот же клип Rammstein активно репостят многие пользователи, но преследуют именно его исключительно по политическим мотивам. К Андрею Боровикову пришли с обыском 29 сентября 2020 года. Тогда же он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «б» ст. 242 УК РФ — распространение порнографии. Позже выяснилось, что виной всему видеоклип на песню Rammstein «Pussy», который он добавил во «ВКонтакте» еще в 2014 году. Пожаловался на него в полицию один из волонтёров штаба.

Накануне суда архангельские активисты записали видеообращение, в котором выразили поддержку Боровикову и попросили земляков прийти к нему на суд:

В сентябре 2020 года Боровиков уже попадал в поле зрения силовиков из-за музыкального видео в ВК – клипа Децла, в котором власти увидели пропаганду наркотиков. Тогда активиста оштрафовали на 4 тысячи рублей.

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