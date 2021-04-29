За клип Rammstein архангельский активист приговорён к 2,5 годам колонии

Судья Ломоносовского районного суда Архангельска Алексей Вальков приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова за репост во «ВКонтакте» клипа на песню "Pussy" группы Rammstein, сообщил «Медиазоне» адвокат Алексей Кычин.

Рассказываем об одном из самых абсурдных дел за посты в интернете — бывший координатор штаба Навального в Архангельске получил два с половиной года колонии за публикацию клипа Rammstein в угадайте какой соцсети https://t.co/U3MU8kv4OS — Медиазона (@mediazzzona) April 29, 2021

Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет. Он отрицал свою вину, подчеркивая, что этот клип в ВК опубликовали еще сотни человек. Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима.

2,5 года реального срока для нашего координатора штаба из Архангельска за репост клипа Rammstein. Абсолютно безумная и охреневшая власть. — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) April 29, 2021

Клип на песню «Pussy», по словам его защитника, был размещён в списке личных видеозаписей на странице экс-координатора во «Вконтакте», и тот его никак не афишировал.

В заключительном слове Боровиков отметил, что порно во «Вконтакте» хоть отбавляй, тот же клип Rammstein активно репостят многие пользователи, но преследуют именно его исключительно по политическим мотивам. К Андрею Боровикову пришли с обыском 29 сентября 2020 года. Тогда же он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «б» ст. 242 УК РФ — распространение порнографии. Позже выяснилось, что виной всему видеоклип на песню Rammstein «Pussy», который он добавил во «ВКонтакте» еще в 2014 году. Пожаловался на него в полицию один из волонтёров штаба.

Накануне суда архангельские активисты записали видеообращение, в котором выразили поддержку Боровикову и попросили земляков прийти к нему на суд:

В сентябре 2020 года Боровиков уже попадал в поле зрения силовиков из-за музыкального видео в ВК – клипа Децла, в котором власти увидели пропаганду наркотиков. Тогда активиста оштрафовали на 4 тысячи рублей.