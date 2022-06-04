Минцифры предлагает ужесточить ответственность за ненадлежащую обработку биометрии

Минцифры разработало проекты поправок к Административному, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, ужесточающие ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных. Об этом сообщает «Ъ», обративший внимание на размещённые на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов документы:

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Уголовное наказание будет грозить только в крайнем случае — например, при тяжких последствиях за умышленный подлог биометрии.

Согласно поправкам в КоАП, штраф за нарушения работы с биометрией составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — для юрлиц.

За обработку биометрии без аккредитации грозит от 300 тысяч до 600 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц.

Согласно поправкам в УК, за умышленное внесение в Единую биометрическую систему (ЕБС) «заведомо недостоверных сведений» будут грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные или обязательные работы, временный запрет занимать определённые должности или лишение свободы на срок до пяти лет, а при тяжких последствиях — до 10 лет.

Под недостоверными сведениями понимается ситуация, например, когда сотрудник, внося данные, подменил их так, что биометрия не будет совпадать с информацией из паспорта. Если неверные данные привели к ущербу для граждан и бизнеса, но их внесли по ошибке или халатности, лишать свободы не будут.

По словам Минцифры, цель поправок — повысить защищенность биометрической информации. Авторы документов считают, это повысит уровень доверия граждан к этой технологии, и она станет более востребованной.

Поправки к КоАП, по мнению Карена Казаряна, предназначены для того, чтобы заставить бизнес получать госаккредитацию. Это может привести к снижению желания бизнеса в России работать с биометрическими данными, считает он.



Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович отметила, что поправки распространяются на все компании и госорганы, которые обрабатывают биометрию: банки, МФЦ, операторов связи.



Технологически ВТБ готов обеспечить исполнение требований законодательства и регулятора в данной сфере, отметили в пресс-службе банка. В Сбербанке, Россельхозбанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке, Тинькофф-банке и Почта-банке не ответили на вопросы «Ъ». В МТС заявили, что выполняют все требования законодательства. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», Tele2 и «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Общественное обсуждение поправок в КоАП продлится до 30 июня 2022 года. Если у вас есть замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.

Обсуждение поправок в УК и УПК будет до 17 июня текущего года. Вы также можете высказаться на странице документа, если посчитаете нужным.