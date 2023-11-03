Нужна юр.помощь?
Новости
3 November 2023

Российские IT-компании представили концепцию стандарта защиты данных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В документе перечислены основные критерии надежной системы хранения и защиты данных, а также описан процесс независимого аудита для IT-компаний на соответствие предложенному стандарту.
Фото: Shutterstock

В Ассоциации больших данных (АБД), в которую входят крупнейшие российские IT-компании, разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных. В ней определяются надежные подходы к хранению и сбору данных, а также методики совершенствования системы информационной безопасности. Чем больше данных собирает компания, чем выше их значимость и чувствительность, тем серьезнее требования к инфраструктуре и её безопасности. Документ также предлагает прозрачный механизм добровольной оценки соответствия компаний новому стандарту.

В числе ключевых критериев для оценки — процессы организации и управления защитой данных, политики о защите информации, план мероприятий по отработке угроз. Кроме того, на оценку влияет, как в компании выявляют уязвимости, реагируют на внештатные ситуации, тренируют и готовят персонал и другие аспекты информационной безопасности.

Операторами аудита могут стать экспертные группы, куда войдут специалисты как самих компаний, так и профильных сторонних организаций. По тем направлениям, где итоговая оценка аудита окажется ниже рекомендованной, компании будут работать над повышением эффективности защиты. Участники АБД намерены завершить работу над концепцией и подписать стандарт в течение ближайших месяцев.

«Концепция отраслевого стандарта защиты данных и его аудита — важная инициатива ключевых игроков отрасли, которые осознают свою ответственность и задают ориентир для всех операторов данных. Компании планируют проводить такой аудит не реже одного раза в год и таким образом подтверждать высокий уровень их систем информационной безопасности. Это позволит гарантировать наивысшую степень защиты данных на уровне отрасли», — говорит Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных.

персональные данные защита данных АБД стандарт

Похожие статьи

Кабмин не одобрил законопроект о праве граждан запрещать доступ к медицинским данным
В Канаде запретили приложение WeChat и антивирус Kaspersky
«Аэрофлот», «Островок», «Кассы.Ру» и другие сервисы расскажут о своих пользователях ФСБ
Распознавание лиц внедрили в более чем 60 регионах России
Банки выступили против законопроекта о доступе спецслужб к данным клиентов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности