Правительство хочет урегулировать российские цифровые экосистемы

Правительство по поручению президента готовит концепцию регулирования цифровых экосистем, пишет «Ъ». Такие есть, например, у Сбербанка, «Яндекса» и Mail.ru Group. Цель регулирования — повышение конкурентоспособности российских экосистем за рубежом, в том числе через господдержку. Последняя включает в себя госинвестиции в развитие цифровых платформ и координацию их стратегий, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений.

Российские власти добрались до экосистем и готовят соответствующую концепцию их регулирования. «Яндексу», https://t.co/w42G8EN9pI Group и Тинькофф-банку нужно теперь быть готовым ко всему. https://t.co/N4jzu2GBDa — Telesputnik.ru (@TelesputnikRu) April 5, 2021

Реализовать концепцию предлагается в два этапа. Так, до 2022 года планируется разработать соответствующее регулирование в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика», ЦЭ), который курирует Минэкономики. По расчётам TAdviser, этот проект является наименее затратным во всей ЦЭ с бюджетом 542 млн руб. на 2021–2023 годы. До 2030 должно состояться «массовое создание цифровых платформ и их интеграция в экономику».

МТС планирует участвовать в обсуждении регуляторных вопросов, касающихся экосистем. В Mail.ru Group, напротив, не считают необходимость нового регулирования очевидной:

«В контексте соревнования за домашний рынок отечественных и глобальных игроков важнее поддерживать равные возможности и избежать дискриминации российских компаний».

В США, Китае и Евросоюзе видна тенденция закрытия тех или иных рынков для платформ из других стран, замечают в Softline. В компании назвали перспективы российских платформ за рубежом сомнительными.