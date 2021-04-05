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April 5, 2021, 10:22 a.m.

Правительство хочет урегулировать российские цифровые экосистемы

Оно намерено повысить их конкурентоспособность за рубежом, но на самом рынке перспективы отечественных платформ за границей считают сомнительными.

Правительство по поручению президента готовит концепцию регулирования цифровых экосистем, пишет «Ъ». Такие есть, например, у Сбербанка, «Яндекса» и Mail.ru Group. Цель регулирования — повышение конкурентоспособности российских экосистем за рубежом, в том числе через господдержку. Последняя включает в себя госинвестиции в развитие цифровых платформ и координацию их стратегий, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений.

Реализовать концепцию предлагается в два этапа. Так, до 2022 года планируется разработать соответствующее регулирование в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика», ЦЭ), который курирует Минэкономики. По расчётам TAdviser, этот проект является наименее затратным во всей ЦЭ с бюджетом 542 млн руб. на 2021–2023 годы.  До 2030 должно состояться «массовое создание цифровых платформ и их интеграция в экономику».

МТС планирует участвовать в обсуждении регуляторных вопросов, касающихся экосистем. В Mail.ru Group, напротив, не считают необходимость нового регулирования очевидной:

 «В контексте соревнования за домашний рынок отечественных и глобальных игроков важнее поддерживать равные возможности и избежать дискриминации российских компаний».

В США, Китае и Евросоюзе видна тенденция закрытия тех или иных рынков для платформ из других стран, замечают в Softline. В компании назвали перспективы российских платформ за рубежом сомнительными.

Mail.ru Group цифровая экономика МТС Правительство господдержка отечественная продукция Softline цифровые экосистемы

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