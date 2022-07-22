Ростелеком могут оштрафовать за утечки данных

Роскомнадзор по итогам проверки «Ростелекома» выявил нарушения законодательства в сфере оборота персональных данных клиентов, сообщил «Ведомостям» представитель надзорного ведомства:

«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАПа».

Когда именно был составлен протокол и в какой именно судебный участок он направлен, представитель РКН не уточнил.



Максимальная ответственность по однократному нарушению по этой статье предусматривает штраф в размере 100 тыс. руб., по повторному — до 300 тыс., напомнили опрошенные изданием юристы.



Роскомнадзор начал проверку по факту утечки данных в июне. Это произошло, после того как Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что неизвестные выложили в Сеть документы внутренних аккаунтов «Ростелекома». Они содержат более 109 тыс. строк с именами и фамилиями, электронными адресами и телефонами. «Ростелеком» начал расследование и сообщил, что проверяет на причастность к произошедшему уволенного сотрудника, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.



Вскоре после этого «Утечки информации» сообщили, что в открытый доступ попали данные клиентов сервиса «Умный дом» — почти 713 тыс. строк, которые включают ФИО, адрес электронной почты, телефон, пароль и IP-адрес. В «Ростелекоме» заявили, что приняты срочные меры, чтобы инцидент не сказался на оказании услуг клиентам и их интересы не пострадали.



Представитель «Ростелекома» сказал «Ведомостям», что в опубликованных файлах нет паролей от личных кабинетов или другой информации, которая позволила бы получить доступ к пользовательским данным. «Приняты решения по исключению подобных инцидентов в будущем», — утверждает он.