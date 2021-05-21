«Игроманам» предложат вносить себя в букмекерские стоп-листы

Граждане, подсевшие на игру, смогут добровольно вносить себя в стоп-листы у букмекеров или в казино. В том числе - в онлайн-тотализаторах. Если же человек, проигрывающий всё и вся, сам не решится пойти в отказ, в запретный список его могут внести родственники по решению суда, после чего любые организаторы азартных игр перестанут принимать у человека ставки. Об этом сообщает Ассоциация юристов России. Соответствующий законопроект рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.



«Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки. Попасть в своего рода стоп-лист человек сможет либо по добровольному заявлению, либо после признания его судом ограниченно дееспособным или недееспособным. В последнем случае с заявлением о включении человека в реестр будет уполномочено лицо, являющееся попечителем или опекуном», — рассказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



По его словам, ограничение дееспособности предполагает установление попечительства над человеком. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, однако над его доходами и расходами устанавливается контроль. «Суд вправе ограничить дееспособность физического лица при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами явилось тяжелое материальное положение семьи этого человека», — пояснил он.



Документ (есть в распоряжении РБК) был подготовлен Минфином и согласован с Минэкономразвития и ФНС.



Представители букмекерских компаний в беседе с изданием выразили поддержку такому законопроекту, отметив, что система самоограничения игроков уже давно стала мировой практикой, а идея ее узаконить в отрасли обсуждается уже не первый год.