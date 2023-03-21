В 2024 году на сайте госуслуг запустят сервис «Правосудие-онлайн»

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о том, что в будущем году запланирован запуск суперсервиса «Правосудие-онлайн». При этом в Судебном департаменте при Верховном суде РФ уточнили, что разработка суперсервиса находится в завершающей стадии, скоро начнется тестирование.

Сервис позволит участникам процессов знакомиться с материалами дел, оплачивать в режиме онлайн государственную пошлину, получать судебные решения в электронном виде и многое другое. Предусматривается электронная рассылка судебных извещений.

Также граждане смогут участвовать в судебном процессе в режиме веб-конференции, пройдя биометрическую идентификацию. Уточняется, что по сути можно будет выступить в суде даже со своего личного телефона, в том числе прямо из дома.

«Насколько удобен и комфортен сервис будет в использовании, мы увидим, когда будут проведены испытания и будут выгружены первые прототипы, с которыми можно будет работать», – сказала вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян.



«Что касается полезности, то это, безусловно, очень ожидаемые изменения. Потому что сегодняшние системы ГАС «Правосудие», электронное правосудие за пределами арбитражной системы весьма спорно в своем удобстве, – говорит она. – Целый ряд сервисов, в том числе «Электронный страж», единая картотека судебных дел, различные сервисы, связанные с электронной подачей, обработкой документов и их электронного подписания — все эти сервисы сильно отличаются у арбитражной системы и судов общей юрисдикции. Традиционно использование арбитражных сервисов удобно пользователям, а общей юрисдикции нет. Причем неудобно не только самому населению, но и судам. Поэтому люди до сих пор предпочитают подавать все в бумажном виде».

Вице-президент ФПА надеется на то, что техническое задание, которое было поставлено два года назад при госзакупке, будет выполнено и появится единая картотека судебных дел. Это могло бы ввести аналог системы «Электронный страж» и в судах общей юрисдикции: гражданин сможет подписаться на уведомления из суда, что кто-то подал к нему иск, в его отношении вынесено такое-то решение и т.п.