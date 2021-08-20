Правительство предложило допустить присяжных к делам в сфере IT

Полномочия суда присяжных в России могут расширить на уголовные дела экономической направленности в IT-сфере, сообщает «Ъ» со ссылкой на соответствующую «дорожную карту» правительства. Авторы инициативы из числа участников рынка рассчитывают на мягкость присяжных по сравнению с государственными судами. Но некоторые юристы сомневаются в её эффективности.

Идею уточнить меры пресечения для предпринимателей в своё время выдвинула Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Мера призвана улучшить для участников рынка условия ведения бизнеса в РФ и сократить отток разработчиков из юрисдикции.

«Это положительная тенденция для отрасли — в последние годы участилось активное преследование IT-сферы», — реагирует гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.

С ним согласен и глава ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев: «По нашему опыту суды в специфике IT разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные». А вот заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев полагает, что присяжным, не погружённым в тонкости отрасли, не хватит знаний, чтобы выносить вердикты по делам в IT-сфере.

Кроме того, важно и конкретизировать, какие именно преступления отнесены к сфере IT, говорит адвокат КА «Юков и партнеры» Яков Гаджиев. По его словам, расплывчатые формулировки для преступлений в сфере «предпринимательской деятельности» позволяют привлекать бизнесменов по общеуголовным, а не экономическим составам.