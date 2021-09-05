Суд по иску продающей овечью шерсть фирмы запретил Google и Яндексу выдавать в поиске словосочетание «Умное голосование»

Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на судебные определения:

В июле эта компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу одноименного проекта Алексея Навального. 1 сентября «Вулинтертрейд» обратилась в суд за защитой товарного знака.

⚡ Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры и уже запретил Гуглу и Яндексу выдавать в поиске сайт Умное голосование https://t.co/6AOREwZ6Pl — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 5, 2021

«Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — говорится в документе. В определении суда, касающемся Yandex, приводится похожая формулировка.

Соратник Навального Иван Жданов назвал решение Арбитражного суда незаконным: «"Умное голосование" не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия».

«Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» 29 июня, а уже 27 июля получила одобрение Роспатента. Обычно этот процесс занимает около года, отмечает Meduza. В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение «Навальный», заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, помимо прочего, есть функция «Умного голосования». Примерно в это же время «Вулинтертрейд» подала иски в арбитраж.

В данный момент оба поисковика пока выдают информацию об «Умном голосовании» в полном объёме.