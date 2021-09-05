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5 September 2021

Суд по иску продающей овечью шерсть фирмы запретил Google и Яндексу выдавать в поиске словосочетание «Умное голосование»

Ставропольская компания «Вулинтертрейд» зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» в июле текущего года, а иск подала в начале сентября, что по времени совпало с требованием Роскомнадзора к магазинам приложений удалить соответствующую программу.

Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на судебные определения:

 

В июле эта компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу одноименного проекта Алексея Навального. 1 сентября «Вулинтертрейд» обратилась в суд за защитой товарного знака.

 

 

«Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — говорится в документе. В определении суда, касающемся Yandex, приводится похожая формулировка.

Соратник Навального Иван Жданов назвал решение Арбитражного суда незаконным: «"Умное голосование" не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия».

«Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» 29 июня, а уже 27 июля получила одобрение Роспатента. Обычно этот процесс занимает около года, отмечает Meduza. В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение «Навальный», заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, помимо прочего, есть функция «Умного голосования». Примерно в это же время «Вулинтертрейд» подала иски в арбитраж.

В данный момент оба поисковика пока выдают информацию об «Умном голосовании» в полном объёме.

149-ФЗ выборы абсурд 139-ФЗ Навальный 276-ФЗ Умное голосование бренд-рейдерство

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