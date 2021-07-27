Кубанский судья в произвольном порядке потребовал блокировки сайта о криминале

Судья Краснодарского краевого суда Василий Лобода потребовал от Роскомнадзора заблокировать издание о ворах в законе «Прайм Крайм». Об этом говорится на сайте суда.

По мнению суда, интернет-ресурс создает привлекательный образ криминальной субкультуры, что может представлять угрозу обществу и государству https://t.co/9CUg6VeWYb — МБХ медиа (@MBKhMedia) July 27, 2021



В частном постановлении судья назвал его «сайтом о социокультурных ценностях преступного мира», который «всемерно и последовательно пропагандирует и популяризирует <…> криминальную власть лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии»:

«По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении Джангидзе Д.Б. Краснодарским краевым судом вынесено частное постановление в адрес руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о необходимости обратить внимание на установленные в судебном заседании многочисленные факты злоупотреблений свободой массовой информации администраторами Интернет-ресурса — сайта „Прайм Крайм“».

Лобода потребовал принять решение в течение месяца. Накануне он приговорил 37-летнего вора в законе Дато Краснодарского (Джангидзе) к восьми годам колонии, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК).

Медиаюрист «РосКомСвободы», адвокат Екатерина Абашина считает сомнительным требование кубанского судьи:

«Исходя из ч. 5 ст. 15.1 закона об информации, основанием для ограничения доступа к информации в интернете может быть решение суда о признании информации незаконной. Такие решения принимаются по правилам главы 27.1 Кодекса административного судопроизводства, и для возбуждения дела требуется иск прокурора или лица, чьи права и интересы нарушаются распространением информации. Строго говоря, частное постановление, вынесенное судом в рамках уголовного дела в адрес Роскомнадзора по содержанию сайта "Прайм Крайм", не должно быть основанием для блокировки, но может быть поводом для обращения в суд с самостоятельным иском о признании материалов сайта запрещёнными — такой иск должен рассматриваться с привлечением владельца сайта».

«Прайм Крайм», отмечает «Медиазона», писал о задержании и уголовном преследовании Дато Краснодарского. Сотрудники МВД ранее также ссылались на материалы с сайта, доказывая статус воров в законе других обвиняемых по этой статье.