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27 August 2021

​​Австралия разрешила силовикам взламывать устройства и аккаунты подозреваемых

Власти страны хотят таким образом бороться с распространением наркотиков и эксплуатацией детей, противники нововведений говорят, что введение чрезвычайных полномочий грозит злоупотреблениями со стороны силовиков.

Сенат Австралии одобрил расширение полномочий силовиков, позволяющее им принимать беспрецедентные меры против подозреваемых, а именно: взламывать персональные компьютеры и сети, контролировать онлайн-аккаунты и получать доступ к данным.

 

«В соответствии с этимим изменениями у Aвстралийской федеральной полиции будет больше инструментов для преследования организованных преступных группировок, распространяющих наркотики и совершающих самые отвратительные преступления против детей», — заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.

 

И правительство, и его оппозиция поддержали законопроект, но его раскритиковали в партии  «Зелёные». Там считают, что  предлагаемые нормы ускоряют превращение Австралии в «государство слежки»:

 

«Документ позволит разведывательным службам изменять, копировать или удалять ваши данные с помощью одного ордера и собирать информацию о вашей онлайн-активности с помощью другого. Силовики также смогут завладеть вашими социальными сетями и другими аккаунтами и профилями с помощью третьего ордера», — заявила сенатор и член партии  Лидия Торп.

 

Ранее Объединенный парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности страны рекомендовал ограничить выдачу ордеров преступлениями против национальной безопасности (отмывание денег, тяжёлые наркотики, киберпреступность, торговля оружием, связи с преступными сообществами) и против человечности. Однако доработанный законопроект не содержит предложенных поправок.

Помощник из теневого кабинета министра по делам иммиграции Эндрю Джайлс заявил, что правительство «неправильно характеризует широту новых полномочий”:

«Очевидно, что гораздо проще оправдать введение таких полномочий, сосредоточив внимание на наиболее тяжких видах преступлений. Никто не стал бы спорить с ними в отношении таких преступлений, как жестокое обращение с детьми и эксплуатация, а также терроризм. Но необходимо чётче обосновать введения чрезвычайных полномочий, принимая во внимание, как они могут применяться на практике».

 

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