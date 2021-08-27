​​Австралия разрешила силовикам взламывать устройства и аккаунты подозреваемых

Сенат Австралии одобрил расширение полномочий силовиков, позволяющее им принимать беспрецедентные меры против подозреваемых, а именно: взламывать персональные компьютеры и сети, контролировать онлайн-аккаунты и получать доступ к данным.

«В соответствии с этимим изменениями у Aвстралийской федеральной полиции будет больше инструментов для преследования организованных преступных группировок, распространяющих наркотики и совершающих самые отвратительные преступления против детей», — заявила министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс.

И правительство, и его оппозиция поддержали законопроект, но его раскритиковали в партии «Зелёные». Там считают, что предлагаемые нормы ускоряют превращение Австралии в «государство слежки»:

«Документ позволит разведывательным службам изменять, копировать или удалять ваши данные с помощью одного ордера и собирать информацию о вашей онлайн-активности с помощью другого. Силовики также смогут завладеть вашими социальными сетями и другими аккаунтами и профилями с помощью третьего ордера», — заявила сенатор и член партии Лидия Торп.

Ранее Объединенный парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности страны рекомендовал ограничить выдачу ордеров преступлениями против национальной безопасности (отмывание денег, тяжёлые наркотики, киберпреступность, торговля оружием, связи с преступными сообществами) и против человечности. Однако доработанный законопроект не содержит предложенных поправок.

Помощник из теневого кабинета министра по делам иммиграции Эндрю Джайлс заявил, что правительство «неправильно характеризует широту новых полномочий”:

«Очевидно, что гораздо проще оправдать введение таких полномочий, сосредоточив внимание на наиболее тяжких видах преступлений. Никто не стал бы спорить с ними в отношении таких преступлений, как жестокое обращение с детьми и эксплуатация, а также терроризм. Но необходимо чётче обосновать введения чрезвычайных полномочий, принимая во внимание, как они могут применяться на практике».