«Суверенный Рунет» нуждается в пропаганде

Входящий в структуру Роскомнадзора Научно-технический центр ФГУП «Главный радиочастотный центр» разместил на «Госзакупках» тендер на создание 4K-видео длительностью 5 минут для популяризации суверенного Рунета. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на соответствующую закупку.

«Видеоролик должен содержать информацию о ходе реализации Федерального закона от 01.05.2019 года № 90-ФЗ», — говорится в техническом задании.

Такой ролик должен:

продемонстрировать возможности по защите целостности, обеспечению бесперебойной работы системных и социально важных ресурсов в Рунете;

показать возможности защиты данных граждан и юридических лиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами России;

по эмоциональному тону варьироваться «от спокойного до экшена».

Целевая аудитория видео — россияне, операторы связи, владельцы аппаратных средств, отмечает TJ.

«Так, создание и размещение видеоролика о реализации 90-ФЗ в сети Интернет будет способствовать популяризации деятельности ЦМУ ССОП, повышению общей осведомленности операторов связи о необходимости предоставляемой информации в рамках приказов Роскомнадзора от 31.07.2019 № 221, 222, 223, а также повышению уровня доверия к ФГУП «ГРЧЦ» в профессиональной среде», — говорится в ТЗ.

Дата окончания подачи заявок — 22.11.2021 г. Срок окончания работ — 20 декабря 2021 года.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам». После этого интернет-сервисы и операторы связи неоднократно жаловались, что из-за ТСПУ в их сетях происходили сбои.