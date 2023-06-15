Власти создают для россиян «внутренний интернет»

В России до конца года будет запущен пилотный проект защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору. В этой cети будут доступны только безопасные, проверенные сервисы, владельцы которых исполняют все требования действующего законодательства.

Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, слова которого цитируют «Ведомости». Он заявил, что нужно «поменять технологию интернета», чтобы сеть стала «абсолютно прозрачной», т. е. в нее нельзя было заходить с различных «анонимных устройств». Пользователю нужно будет зарегистрироваться по паспорту, получить личный идентификатор – и далее из любой точки мира можно будет войти в «защищенную часть интернета». Благодаря этому спецслужбы смогут легко «найти того, кто владеет этим аккаунтом».

При этом депутат отметил, что «незащищенный интернет» тоже сохранится, но там ответственность за свои персональные данные и иные аспекты безопасности будут нести сами пользователи.

Также он рассказал «Ведомостям», что:

«Главной целью является обеспечение безопасности граждан. Обеспечение сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, от мошенничества, от сайтов, которые называются фишинговыми, т. е. воруют денежные средства путем подмены получателя или дублирования страниц популярных сайтов».

«Главное – чтобы эти технологии были безопасны и не содержали закладок, которые позволят нашим противникам вскрывать защищенную часть интернета через свои инструментарии в софте или «железе» на стадии производства. Поэтому степень и скорость внедрения технологии будет небыстрой, так как объем производства «железа» в России невелик», – отметил Свинцов.

Тем не менее депутат уверяет, что «технология понятна», а разработчики «имеют на нее патент». Детально рассказывать об этой разработке он отказался, однако заметил, что «до конца года планируется проведение пилотного испытания».

Издание новую сеть сравнивает с сетью TOR, который по сути является интернетом в интернете со своим отдельным доменным именем .onion и сайтами. Для доступа в эту сеть пользователям нужно установить специальный браузер TOR. Информация, которой пользователи обмениваются с удаленным сервером, шифруется несколько раз по пути следования разными ключами, случайным образом передаваясь между промежуточными серверами.



Аналогичным образом многие крупные частные компании, имеющие офисы в разных городах и странах, запускают для своих сотрудников безопасный интранет, в котором они могут работать и получать доступ к важной информации и внутренним корпоративным ресурсам. «Таких сетей, скрытых от остальных пользователей глобальной сети, тысячи, и, чтобы в них попасть, нужно на своем рабочем устройстве запускать корпоративный VPN», – пишут «Ведомости».

Есть пример создания внутригосударственного интранета в КНДР. Их сеть называется «Кванмён» (хотя граждане чаще ее называют «национальная компьютерная сеть» или просто «компьютерная сеть»), она была создана в 2000 г. для жителей Северной Кореи. Доступ к сети люди получают согласно тарифному плану, планы бывают разные, с разными уровнями подписки. Например, новостные газеты можно читать с минимальным уровнем доступа, но они будут подгружаться без изображений, а можно выбрать тариф дороже и получать тексты с картинками.



Любые новые данные или информация добавляется в «Кванмён» по заказам различных учреждений и организаций, а далее через Центр компьютерной информации она заливается из всемирного интернета в государственный интранет. При этом вся информация предварительно цензурируется. В «Кванмёне» доступны новостные ресурсы, в большей степени посвященные пропаганде коммунизма, статьи о науке, поисковая система и интранет-коммерция – есть даже возможность вести свой бизнес.



Соцсетей в КНДР нет (хотя попытки создания были, например проходило тестирование соцсети «Старком», но она не стала массовой), и возможность общения с другими странами через интернет у обычных граждан отсутствует. Доступом в глобальную сеть обладают лишь государственные учреждения и политические деятели.

Телеком-обозреватель CNews Игорь Королев напомнил, что в России уже создана инфраструктура «суверенного интернета», позволяющая Роскомнадзору самостоятельно блокировать контент и управлять маршрутами трафика. В частности, для этого на сети операторов связи, в соответствии с требованиями закона «Об устойчивом интернете», установлены так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Физически это программно-аппаратные комплексы, которые Роскомнадзор обязал установить на сети всех крупных российских операторов – благодаря этому они могут блокировать любые сайты самостоятельно, в обход операторов связи.

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что они выполнили требования закона в части установки ТСПУ, и напомнили, что у них на сетях «работает собственная система фильтрации, ограничивающая доступ к запрещенному законом контенту», а для защиты детей компания предлагает своим абонентам подключить тариф «Мегафон Kids» или сервис «Родительский контроль».

«Продукты направлены на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей. В настоящее время под фильтр попадает около 10 000 сайтов, и их перечень обновляется ежедневно», – рассказали в «Мегафоне».

Установленные на сети связи ТСПУ «могут помочь Роскомнадзору теоретически отключить Россию от глобального интернета», считает Королев. Он отметил, что все международные каналы связи должны быть под контролем Роскомнадзора, а Калининградская область, которая долгое время потребляла интернет-трафик из-за границы, должна иметь подводный канал связи с основной территорией России.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, пока не очень ясно, как можно будет реализовать предложение Свинцова и регистрировать граждан в сети по паспорту. «В России 80 млн человек активно пользуются интернетом. Каким образом все эти люди будут предъявлять паспорт, учитывая что не все зарегистрированы на «Госуслугах», непонятно, – говорит Кусков. – Если по номеру телефона будет регистрация, то нужно помнить, что в России, по данным нашего исследования, 7 млн серых сим-карт. Если сегодня-завтра их можно купить, условно, на Белорусском вокзале, то какой тогда смысл в создании сети такого рода?»

По мнению Кускова, создание национального интранета может способствовать продвижению отечественных сервисов, но «важно, чтобы они росли по качеству по сравнению с зарубежными аналогами».

Однако Королев и Кусков сходятся во мнении, что для защиты граждан от опасного контента уже сегодня в РФ есть все необходимые решения, надо просто их грамотно использовать.

Опрошенные «Роскомсвободой» эксперты не видят в создании «новой Сети» ничего хорошего. По их мнению, это попытка получить подцензурный властям «свой» интернет, раз уж разобраться с существующим у них не очень-то и получается.

«В статье описан «Чебурнет» с белыми списками сервисов и доступом по паспорту. Это как раз тот сценарий, которого я боюсь, – говорит технический специалист «Роскомсвободы». – В материале говорят, что их ценность — безопасность, но я не доверяю и подозреваю, что цель — цензура».

Но по его мнению, для полной замены уже существующего интернета «новой сетью» нужно будет приложить немало усилий:

«Технически это непросто и речь пока вроде не идёт о том, что обычный интернет исчезнет. Но я волнуюсь, что это постепенные шаги в направлении, которое мне не нравится. Типа «а давайте пока сделаем работающий прототип «Чебурнета», а там посмотрим».



Но зачем нужно делать работающий прототип? Думаю, чтобы попробовать его куда-нибудь внедрить, если получится. Я считаю, что если этот проект залить деньгами обеспечить финансированием и принять под него законы, то что-то может получиться».

«Всё это набор каких-то инфопопулистских тезисов, дескать «у нас там всё будет защищено от утечек данных, от спама и фишинга», но по сути это всё звучит как бред сумасшедшего. Ведь взломы, утечки, фишинги — они не из-за того, что интернет какой-то плохой и «все хотят поработить бедную Россиюшку», а из-за того, что по теории больших чисел в нём много участников, много устройств и софта, много крутится разных интересов», – считает представитель одного из небольших российских провайдеров.

Если будет создана такая внутренняя российская сеть, большое количество участников никуда не денется:

«Даже если не брать во внимание технический аспект и предположить, что они это всё сделают, ограничат доступ по каким-то идентификаторам, - только после молитв, например, будут пускать в этот «внутренний интернет», но проблема больших чисел так и останется. Взломы и утечки так и будут происходить.



Ну ok, написали, запустили эту сеть, только проблема с уязвимостью-то всё равно останется, потому что у любого приложения какие-то ошибки всегда будут возможны. И, по всё той же теории больших чисел, большое количество участников ищут эти уязвимости, чтобы закрыть, другие участники, которых тоже очень много, ищут эти уязвимости ради «спортивного интереса» или из каких-то меркантильных целей. Как тогда можно обещать какую-то «защищённость»?



Опять же, кто будет это всё создавать, когда такое количество высококлассных спецов выехало из страны? Ну найдут они кого-то, напишут они им что-то, но только если в эту сеть будут пускать только «всех своих», кто будет заниматься диагностикой, залатыванием дыр? В целом это заявление про «безопасный российский внутренний интернет» похоже на «все дураки, а мы одни — хорошие». Звучит максимально наивно и по-детски».

Весь прогресс стоит на открытости, возможности обмена между участниками глобальной сети, подчёркивает эксперт, «а когда система закрывается, окукливается, никогда ничего прогрессивного из этого не выходи». «Если проводить аналогии, то это похоже на СССР — вроде что-то в нём создавалось, что-то делалось, но только оно было неконкурентноспособным, а также раздражало внутреннего потребителя своим качеством», – подытоживает он.

«Чебурнет уже близко! – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Чем отличается Даркнет от Чебурнета? И то и другое — это интернет в интернете. Но в первом вы сможете найти всё, что запрещено государством, а во втором — найти лишь то, что разрешено государством».



Он также не уверен в том, что такая «новая сеть» создаётся с благой целью:

«Озаборенный кусок интернета с белыми списками, входом по паспорту и национальным сертификатом, который раскроет всю вашу историю посещения — это та прелесть, которую теперь подсовывают россиянам под видом блага — как эксперимент, который когда-то может стать безальтернативной частью цифровой жизни страны. Собственно, вот он — суверенный интернет, который мы заслужили».

«И не стоить питать иллюзий, что он станет безопасней, чище и лучше. Не будет, как и никакого прогресса. Будет лишь „Привет, Пхеньян!“», – подытоживает юрист.