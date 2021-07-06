Служба внешней разведки полистает Playboy и свяжет крючком

Хозяйственное управление Службы внешней разведки «Ясень» планирует покупать журнал Playboy, «Вяжем крючком», газету «Speed-инфо» и ещё несколько печатных изданий. Соответствующий запрос цен «Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок.



Кроме вышеперечисленных, разведчиков интересуют мужские журналы GQ, Esquire, Men’s Health и Maxim, глянцевые журналы Tatler, Vogue и Glamour, православный журнал «Фома», газеты со сканвордами и судоку, развлекательный журнал «Василий Иваныч», детские издания «Мой маленький пони», «Мир принцесс» и «Трансформеры». В списке из 185 наименований есть также газеты и журналы о народном целительстве, охоте, рыбалке, садоводстве и ремонте. Всего на печатные издания СВР готова потратить 700 000 рублей.



Федеральное казённое предприятие «Ясень» было образовано в 2017 году распоряжением Правительства РФ путём изменения ФГУП «Ясень» СВР. Росимуществу было поручено в установленном порядке закрепить за предприятием право оперативного управления имуществом, необходимым для обеспечения его деятельности. «Реализация полномочий, вытекающих из настоящего распоряжения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных СВР России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — гласит документ кабмина.