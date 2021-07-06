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6 июля 2021

Служба внешней разведки полистает Playboy и свяжет крючком

Хозяйственное управление СВР «Ясень» заказало через сайт госзакупок мужские, женские, детские и другие журналы, а также газеты со сканвордами — всего в списке 185 наименований.

Хозяйственное управление Службы внешней разведки «Ясень» планирует покупать журнал Playboy, «Вяжем крючком», газету «Speed-инфо» и ещё несколько печатных изданий. Соответствующий запрос цен «Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок.

Кроме вышеперечисленных, разведчиков интересуют мужские журналы GQ, Esquire, Men’s Health и Maxim, глянцевые журналы Tatler, Vogue и Glamour, православный журнал «Фома», газеты со сканвордами и судоку, развлекательный журнал «Василий Иваныч», детские издания «Мой маленький пони», «Мир принцесс» и «Трансформеры». В списке из 185 наименований есть также газеты и журналы о народном целительстве, охоте, рыбалке, садоводстве и ремонте. Всего на печатные издания СВР готова потратить 700 000 рублей.

Федеральное казённое предприятие «Ясень» было образовано в 2017 году распоряжением Правительства РФ путём изменения ФГУП «Ясень» СВР. Росимуществу было поручено в установленном порядке закрепить за предприятием право оперативного управления имуществом, необходимым для обеспечения его деятельности. «Реализация полномочий, вытекающих из настоящего распоряжения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных СВР России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — гласит документ кабмина.

госзакупки разведка журналы

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