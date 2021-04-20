Служба внешней разведки открыла онлайн-приёмную в сети Tor для заграничных пользователей

Служба внешней разведки России (СВР) открыла виртуальную приемную в даркнете («теневом» интернете»). На это обратил внимание канал «Настоящее время». Приемная, как оказалось, открылась еще в декабре прошлого года.

СВР России незаметно для всех открыла виртуальную приемную в "теневом" интернете – первую среди всех разведывательных ведомств Европы. Мы проверили, как работает этот сервис и какие у него ограничения https://t.co/ki1btTY2if — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 20, 2021

«Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor», — сказано в сообщении СВР.

Это первая приемная в даркнете среди всех европейских разведывательных ведомств, утверждает «Настоящее время», - издание проверило сайты этих ведомств. Центральное разведывательное управление США создало полную копию своего сайта в даркнете в мае 2019 года.

Разведывательное ведомство инструктирует, как передать данные «безопасным и анонимным способом»: скачать браузер Tor или операционную систему Tails (эти решения зашифровывают интернет-трафик и пропускают его по трем случайным узлам, которые могут быть расположены в любой точке мира); зайти на сайт приемной в зоне.onion, ввести проверочный код и скопировать пять случайных слов на английском языке (они будут проверочной фразой для дальнейшего взаимодействия со спецслужбой).



Вслед за этим открывается форма для отправки файлов общим объемом не более 15 мегабайт и текста практически любой длины. Для дополнительной защиты СВР предлагает зашифровать письмо с помощью PGP: эта система (от английского Pretty Good Privacy — «достаточно хорошая приватность») превращает обычный текст в хаотический набор символов. Третьи лица не могут прочитать переписку, даже имея к ней доступ. Легитимный адресат — в данном случае СВР, — напротив, сможет расшифровать письмо с помощью своего криптографического ключа.

Корреспондент «Настоящего времени» проверил работоспособность приемной — таким образом можно отправить файлы общим размером не более 15 мегабайт и текст любой длины (журналисты отправили «Войну и мир» в СВР целиком).

Напомним, в самой России администраторы нод Tor подвергаются большому риску, поскольку могут попасть под подозрение, если их IP высветится в делах об онлайн-преступления, как это случилось с математиком Дмитрием Богатовым, проведшим долгое время в СИЗО, а сейчас уехавшим в США. На одном из форумов пользователь под псевдонимом «Айрат Баширов» публиковал посты, которые власти сочли призывающими к экстремизму и массовым беспорядкам. Псевдо-«Баширов» заходил на форум с помощью Tor, используя его как анонимайзер, и в нескольких случаях там высветился сетевой адрес Богатова, поскольку соединение с анонимной сетью шло через него. Несмотря на железное алиби, математик был арестован, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Хотя дело потом закрыли, Богатов решил не оставаться в России и вместе со своей супругой уехал.