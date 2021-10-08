Нужна юр.помощь?
Новости
8 октября 2021

11-15 октября состоится посвящённый криптовалютам саммит Synopsis 2021

Один из спикеров мероприятия — глава юрпрактики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян; на Synopsis 2021 будут обсуждаться децентрализованные финансы, токены NFT, цифровая экономика и правовое регулирование, майнинг и другие темы.

11-15 октября текущего года состоится Synopsis 2021 — пятидневная международная конференция, посвященная главным трендам криптовалютной индустрии, включая DeFi, NFT и новый взгляд на цифровое искусство.

Более 60 ведущих отраслевых экспертов со всего мира обеспечат полное погружение в мир децентрализованных финансов и цифровой экономики. Саммит будет одновременно транслироваться на нескольких популярных стриминговых платформах, включая YouTube и Theta.tv.

 

 

В программе саммита — круглые столы, панельные дискуссии, сольные выступления, AMA и интервью. Темы Synopsis 2021:

  • Децентрализованные финансы
  • Доходное фермерство
  • Токены NFT
  • Цифровая экономика и правовое регулирование
  • Майнинг
  • Биржи
  • Торговля
  • Ethereum 2.0
  • Binance Smart Chain

 

Участие в саммите рекомендовано инвесторам, трейдерам, рыночным аналитикам, экономистам, маркетологам, разработчикам, регуляторам, крипто-энтузиастам, студентам высших учебных заведений и всем кто интересуется цифровой экономикой.

 

«РосКомСвобода» и Digital Rights Center являются партнёрами мероприятия, а глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян выступит в качестве одного из спикеров.

 

 

Более 60 ведущих отраслевых экспертов со всего мира обеспечат полное погружение в мир децентрализованных финансов.

Для участников открыты интерактивная зона и зона цифрового искусства, NFT. Организаторы Synopsis совместно с партнерами приготовили для вас ряд задач, сюрпризов и конкурсов. На кону: THETA NFT Drops, мерчи Синопсис, NFT и денежные призы от друзей саммита и даже эксклюзивный ром с карточкой NFT. Соревнуйтесь в компетенциях и внимательно следите за событием на официальных ресурсах.

 

Присоединяйтесь к саммиту!

Саркис Дарбинян криптовалюты саммит

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Саркис Дарбинян: «Контролирующий подход противоречит самой природе криптовалют»
Саркис Дарбинян: «У прокуроров нет ни единого доказательства незаконности криптовалют»
Криптография для всех и каждого! 20 августа состоится Crypto Install Fest 3
Верховный суд принял решение, которое может поменять систему прокурорских блокировок
Эксперты просят власти отозвать и переработать законопроекты о криптовалюте
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности