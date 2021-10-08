11-15 октября состоится посвящённый криптовалютам саммит Synopsis 2021

11-15 октября текущего года состоится Synopsis 2021 — пятидневная международная конференция, посвященная главным трендам криптовалютной индустрии, включая DeFi, NFT и новый взгляд на цифровое искусство.



Более 60 ведущих отраслевых экспертов со всего мира обеспечат полное погружение в мир децентрализованных финансов и цифровой экономики. Саммит будет одновременно транслироваться на нескольких популярных стриминговых платформах, включая YouTube и Theta.tv.

🌎 Hello dear friends! The next Synopsis summit will be held on October 11-15. Stay tuned!!😉



👥An interactive zone will be opened soon where you can take part in various events



Follow: @synopsis2021, @coindar_, @sinofy_group

👉https://t.co/gyWOkzvRjv pic.twitter.com/B4GTaPkDIx — Synopsis2021 (@synopsis2021) September 14, 2021

В программе саммита — круглые столы, панельные дискуссии, сольные выступления, AMA и интервью. Темы Synopsis 2021:

Децентрализованные финансы

Доходное фермерство

Токены NFT

Цифровая экономика и правовое регулирование

Майнинг

Биржи

Торговля

Ethereum 2.0

Binance Smart Chain

Участие в саммите рекомендовано инвесторам, трейдерам, рыночным аналитикам, экономистам, маркетологам, разработчикам, регуляторам, крипто-энтузиастам, студентам высших учебных заведений и всем кто интересуется цифровой экономикой.

«РосКомСвобода» и Digital Rights Center являются партнёрами мероприятия, а глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян выступит в качестве одного из спикеров.

Более 60 ведущих отраслевых экспертов со всего мира обеспечат полное погружение в мир децентрализованных финансов.

Для участников открыты интерактивная зона и зона цифрового искусства, NFT. Организаторы Synopsis совместно с партнерами приготовили для вас ряд задач, сюрпризов и конкурсов. На кону: THETA NFT Drops, мерчи Синопсис, NFT и денежные призы от друзей саммита и даже эксклюзивный ром с карточкой NFT. Соревнуйтесь в компетенциях и внимательно следите за событием на официальных ресурсах.