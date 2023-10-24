Распознавание лиц внедрили в более чем 60 регионах России

Более 60 регионов используют системы распознания лиц, сообщил гендиректор компании-разработчика одной из таких систем NtechLab Сергей Сучков. Как уточнили в компании, в 2021 году система распознавания лиц использовалась и тестировалась примерно в пяти регионах. Таким образом, число использующих систему распознавания лиц субъектов РФ выросло в 12 раз.

«По меньшей мере 62 региона России используют системы распознания лиц для разных целей», – сказал он, добавив, что большинство регионов начали использовать технологию в 2021-2023 годах.

Почти в половине случаев системы распознания лиц используются для обеспечения безопасности на улицах (при этом систему интегрируют в городскую систему видеонаблюдения), также системы используются в школах и вузах, в том числе для контроля входа в учебные заведения, отметил Сучков.

По итогам проведённого компанией NtechLab опроса, почти три четверти россиян (74%) считают, что большее количество видеокамер на улице и в общественных местах повышает безопасность.



«Почти столько же (72%) придерживаются мнения, что использование системы распознавания лиц при обработке записей с камер наблюдения повышает их безопасность», – добавили в компании.





«Роскомсвобода» считает распознавание лиц технологией двойного назначения, которая может использоваться с нарушением прав граждан и являться вмешательством в их личную жизнь. Далеко не единичны те случаи, когда такие системы применяли для преследования оппозиционных деятелей, участников митингов, а в прошлом году они были использованы в ходе проведения «частичной мобилизации».

Также уже известны случаи утечек биометрических данных россиян из таких систем.



Мы призываем ввести мораторий на применение технологии распознавания лиц, пока не будет выработана нормативная база, которая позволит гражданскому обществу контролировать использование таких систем. Для этого нами была запущена кампания, новости о которой и в целом о проблематике систем распознавания лиц мы публикуем на специальном ресурсе.