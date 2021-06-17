Система отслеживания займётся поиском в Сети и Даркнете протестных настроений среди студентов

В ходе мониторинга сайта госзакупок мы обнаружили тендер Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РГГУ на «Оказание услуг по предоставлению простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение для информационно-аналитической системы мониторинга, сбора и автоматизированного риск-анализа больших данных из открытых источников сети Интернет для кластера из 6 серверов». Стоимость закупки — почти 12 миллионов рублей.
Как следует из технического задания, на приобретаемый РГГУ софт возлагается очень широкий спектр задач. В категории «Требования по автоматизированному оперативному сбору информации из киберпространства» сказано, что программное обеспечение подсистемы сбора информации из киберпространства должно [выбрали из всего списка наиболее интересное]:
Сбор информации в заданном аналитиком перечне информационных источников должен осуществляться круглосуточно. ПО должно давать возможность устанавливать и отображать взаимосвязи между компаниями, физическими лицами и другими объектами мониторинга, также должна присутствовать графическая визуализация связей объекта.
Информационные сообщения, собираемые системой, должны подвергаться обработке. Например, программа должна выделять информационные объекты (физические и юридические лица, географические понятия, бренды, ссылки), определять характер упоминания объектов (позитив, негатив). Необходимо будет осуществлять сбор статистики о количестве сообщений по определённой тематике, которые появились в электронных СМИ за определённый временной интервал. В задачи ПО также входит определение фактической важности информации на основе выбранных критериев.
Система должна оперативно оповещать в режиме реального времени о появлении информационных материалов, представляющих особый интерес, а также об угрозах и важных событиях в течение часа.
В задачи программы входит:
«Оперативный детальный анализ информационных материалов в области образования, студенчества, молодежной политики, опубликованных на Интернет-сайтах, а также в социальных сетях, блогах и форумах, представляющих интерес для Заказчика.
Раннее обнаружение и экспресс-анализ проблемных публикаций, в том числе резонансных тем, требующих оперативного реагирования, а также по углубленному анализу объектов интереса Заказчика».
Наиболее любопытным выглядит пункт «Требования к аналитическому обеспечению». Здесь ставится задача обеспечения детального анализа накопленной информации, выявления рисков и угроз в информационной среде в области образования, студенчества и молодежной политики. Система обязана осуществлять анализ упоминаний различных персон и компаний, активности обсуждения целевых новостей в СМИ и социальных группах. Автоматизированный риск-анализ молодежной среды должен проходить по следующим направлениям:
ПО также обязано сканировать уязвимости. «Программное обеспечение подсистемы контроля защищенности интернет-ресурсов является составной частью системы и предназначено для обнаружения уязвимостей и оповещения об угрозах утечек охраняемой информации на подконтрольных интернет-ресурсах», — сказано в ТЗ. Целью работы подсистемы контроля защищенности интернет-ресурсов является:
Окончание подачи заявок — 23.06.2021 г.
Мы проследим за всеми изменениями в данной закупке и расскажем об итогах аукцион на сайте. Либо вы сами может сделать это, воспользовавшись нашим порталом по мониторингу госзакупок.
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