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Аналитика
Тендеры
June 17, 2021, 7:09 a.m.

Система отслеживания займётся поиском в Сети и Даркнете протестных настроений среди студентов

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) заказал софт для информационно-аналитической системы мониторинга, сбора и автоматизированного риск-анализа больших данных из открытых источников сети «Интернет».

В ходе мониторинга сайта госзакупок мы обнаружили тендер Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РГГУ на «Оказание услуг по предоставлению простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение для информационно-аналитической системы мониторинга, сбора и автоматизированного риск-анализа больших данных из открытых источников сети Интернет для кластера из 6 серверов». Стоимость закупки — почти 12 миллионов рублей.

Как следует из технического задания, на приобретаемый РГГУ софт возлагается очень широкий спектр задач. В категории «Требования по автоматизированному оперативному сбору информации из киберпространства» сказано, что программное обеспечение подсистемы сбора информации из киберпространства должно [выбрали из всего списка наиболее интересное]:

  • осуществлять сбор информации с произвольно формируемого перечня интернет-сайтов, по ключевым словам;
  • осуществлять поиск, в том числе анонимный, в различных информационных ресурсах (сетях), по заданной пользователем в запросе тематике с использованием специализированных поисковых средств (языка запросов). Под информационными ресурсами понимаются любые СМИ, включая электронные СМИ, интернет сайты, поисковые системы, RSS-потоки, блоги, форумы, чаты, социальные сети и т.д (включая deepweb, darkweb);
  • осуществлять автоматический регламентный (по заранее определенному расписанию) мониторинг информационных ресурсов с поиском требуемой пользователю информации, в том числе по задаваемому (настраиваемому) перечню ресурсов (источников информации);
  • осуществлять автоматизированный регламентный сбор, извлечение и отображение требуемой пользователю информации с ресурсов, содержащих новостные сообщения, а также информации с подписных новостных лент информационных агентств с ее фильтрацией по заданным темам и ключевым словам. Сбор информации должен осуществляться с минимальной задержкой по отношению к первоисточнику.

 

Сбор информации в заданном аналитиком перечне информационных источников должен осуществляться круглосуточно. ПО должно давать возможность устанавливать и отображать взаимосвязи между компаниями, физическими лицами и другими объектами мониторинга, также должна присутствовать графическая визуализация связей объекта.

Информационные сообщения, собираемые системой, должны подвергаться обработке. Например, программа должна выделять информационные объекты (физические и юридические лица, географические понятия, бренды, ссылки), определять характер упоминания объектов (позитив, негатив). Необходимо будет осуществлять сбор статистики о количестве сообщений по определённой тематике, которые появились в электронных СМИ за определённый временной интервал. В задачи ПО также входит определение фактической важности информации на основе выбранных критериев.

Система должна оперативно оповещать в режиме реального времени о появлении информационных материалов, представляющих особый интерес, а также об угрозах и важных событиях в течение часа.

В задачи программы входит:

«Оперативный детальный анализ информационных материалов в области образования, студенчества, молодежной политики, опубликованных на Интернет-сайтах, а также в социальных сетях, блогах и форумах, представляющих интерес для Заказчика.

Раннее обнаружение и экспресс-анализ проблемных публикаций, в том числе резонансных тем, требующих оперативного реагирования, а также по углубленному анализу объектов интереса Заказчика».

Наиболее любопытным выглядит пункт «Требования к аналитическому обеспечению». Здесь ставится задача обеспечения детального анализа накопленной информации, выявления рисков и угроз в информационной среде в области образования, студенчества и молодежной политики. Система обязана осуществлять анализ упоминаний различных персон и компаний, активности обсуждения целевых новостей в СМИ и социальных группах. Автоматизированный риск-анализ молодежной среды должен проходить по следующим направлениям:

  • Выделение лидеров мнений в студенческой и преподавательской среде
  • Анализ рисков и угроз в отношении лидеров мнений
  • Анализ групп влияния в вузах страны
  • Анализ протестного потенциала
  • Анализ общественного мнения на основе накопленной информации
  • Анализ напряженности в вузах страны
  • Исследование рисков и угроз в отношении вузов страны
  • Анализ и аудит коммуникационной стратегии вузов.

ПО также обязано сканировать уязвимости. «Программное обеспечение подсистемы контроля защищенности интернет-ресурсов является составной частью системы и предназначено для обнаружения уязвимостей и оповещения об угрозах утечек охраняемой информации на подконтрольных интернет-ресурсах», — сказано в ТЗ. Целью работы подсистемы контроля защищенности интернет-ресурсов является:

  • наблюдение за контролируемыми интернет-ресурсами;
  • обнаружение уязвимостей на подконтрольных интернет-ресурсах;
  • предотвращение утечек охраняемых сведений, содержащих служебную и конфиденциальную информацию;
  • формирование справок и отчетов.

 

Окончание подачи заявок — 23.06.2021 г.

 

Мы проследим за всеми изменениями в данной закупке и расскажем об итогах аукцион на сайте. Либо вы сами может сделать это, воспользовавшись нашим порталом по мониторингу госзакупок.

 

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