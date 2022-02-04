Союз журналистов России поддержал намерение властей запретить DW

Союз журналистов РФ (СЖР) расценил меры в отношении телерадиокомпании Deutsche Wellе в ответ на запрет вещания RT DE как вынужденные и адекватные, заявил глава организации Владимир Соловьёв:

«Союз журналистов России всегда выступает против любых ограничений работы средств массовой информации. Тем не менее, когда какие-то органы иностранного государства не дают работать российским СМИ, ограничивают их свободу, нарушают свободу слова, МИД имеет право применять ответные меры».

Напомним, на днях немецкая Комиссия по лицензированию и надзору запретила телеканалу RT DE спутниковую и онлайн-трансляцию. Медиарегулятор сослался на отсутствие у канала лицензии на вещание в Германии. После этого МИД России заявил, что в рамках ответа планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом, а спутниковая и иная трансляция телерадиокомпани будет прекращена.

По словам главы СЖР, Deutsche Welle в 2019 году призывало людей выходить на митинги, чем СМИ заниматься не имеют права.

«Deutsche Welle публиковало много раз очень неприличные карикатуры на Владимира Путина и других руководителей российского государства. Тем не менее продолжало свободно работать. В данном случае реакция МИД РФ — ответ на многочисленные попытки властей Германии запретить работу RT DE. Этот шаг со стороны немецкого регулятора стал последней каплей. Ответные меры вынужденные и адекватные», – подчеркнул Соловьёв.

UPD. Офис Deutsche Welle в Москве закрыт, сообщается на сайте телеканала. Таким образом немецкий иностранный вещатель выполнил требование о запрете на вещание, который был введён российским правительством.

Генеральный директор DW Петер Лимбург назвал меры, принятые российским правительством — запрет на вещание, закрытие офисов и отзыв аккредитаций — «чрезмерной реакцией».

Он также сказал, что его компания столкнулась с проблемами, с которыми «СМИ могут столкнуться только в автократиях». В заявлении DW сказано, что их каналы DW English и DW Deutsch работают в России с 2005 года, а текущие лицензии действительны для DW English до 2025 года и для DW Deutsch до 2027 года.

В МИД РФ отметили, что это лишь первая часть ответных мер против немецких СМИ.