Нужна юр.помощь?
Новости
22 December 2022

Госдума обязала перевозчиков такси передавать в ФСБ данные о поездках

А хранить эти данные перевозчики легковым такси должны в течение полугода.

Госдума приняла закон, обязывающий перевозчиков легковым такси полгода хранить данные о поездках и передавать их по требованию в ФСБ, а именно:

«предоставлять их по требованию уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальных органов, а также федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел».

Помимо этого, сервисы будут обязаны предоставить ФСБ автоматизированный удалённый доступ к своим информационным системам. Закон также предусматривает создание реестров такси. Их, в частности, будет три:

- региональный реестр перевозчиков легковым такси (сведения о перевозчиках, в том числе номера записей
о легковых такси, используемых перевозчиками);

- региональный реестр легковых такси (сведения о транспортных средствах);

- региональный реестр служб заказа легкового такси.

Ранее соообщалось, что для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн руб.

Согласно российскому законодательству, все организации, в том числе такси, обязаны передавать ведомствам и спецслужбам данные по запросу в рамках оперативно-разыскных мероприятий, то есть при возбуждении уголовных дел. Новый закон снимает это условие, отмечает «Радио Свобода».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2023 года, за исключением некоторых его положений, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. 

 

ФСБ база данных информационная система такси

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Госдума рассмотрит законопроект о доступе ФСБ к базам заказов такси
Взломало ли МВД Facebook или просто использует похищенные данные?
Законодательный интернет-террор
Генпрокуратура объединила силовиков и надзорников в битве за цензуру Рунета
Сотрудники ФСБ нашли и обезвредили лидера-блогера дальневосточного террористического гей-подполья
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности