Госдума обязала перевозчиков такси передавать в ФСБ данные о поездках

Госдума приняла закон, обязывающий перевозчиков легковым такси полгода хранить данные о поездках и передавать их по требованию в ФСБ, а именно:

«предоставлять их по требованию уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальных органов, а также федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел ».

Помимо этого, сервисы будут обязаны предоставить ФСБ автоматизированный удалённый доступ к своим информационным системам. Закон также предусматривает создание реестров такси. Их, в частности, будет три:

- региональный реестр перевозчиков легковым такси (сведения о перевозчиках, в том числе номера записей

о легковых такси, используемых перевозчиками);

- региональный реестр легковых такси (сведения о транспортных средствах);

- региональный реестр служб заказа легкового такси.

Ранее соообщалось, что для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой, по информации Ространснадзора, составит 55 млн руб.

Согласно российскому законодательству, все организации, в том числе такси, обязаны передавать ведомствам и спецслужбам данные по запросу в рамках оперативно-разыскных мероприятий, то есть при возбуждении уголовных дел. Новый закон снимает это условие, отмечает «Радио Свобода».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2023 года, за исключением некоторых его положений, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года.