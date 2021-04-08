Владельцам технологических сетей предпишут хранить пользовательские данные

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит инициативу об обязании интернет-провайдеров хранить в течение 3 лет данные пользователей технологических сетей связи, сообщил РАПСИ председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев:

«Владельцы технологических сетей, обеспечивающих устойчивое функционирование интернета на территории России, будут обязаны соблюдать те же требования по хранению информации, что и операторы связи, в том числе сотовые операторы. Например, хранить в течение трех лет информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей технологических сетей связи».

Напомним, с 1 июля 2018 года операторы связи и интернет-провайдеров в России обязаны хранить данные о фактах передачи информации в течение трех лет, а трафик клиентов – в течение шести месяцев в рамках «пакета Яровой».



С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о суверенном интернете, призванный обеспечить стабильную работу российского сегмента интернета в случае отключения от всемирной Сети или скоординированных атак.

Владельцев сетей обяжут хранить 3 года данные о действиях пользователей



https://t.co/ygGPStRckZ — Интерфакс (@interfax_news) April 7, 2021



По словам Груздева, закон ввёл новых участников правоотношений – владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. Изначально владельцами автономных систем считались операторы связи и крупные организации, технологические сети которых имели независимые соединения с несколькими смежными сетями. Однако после принятия закона о суверенном Рунете уникальный номер автономной системы в упрощенном порядке могут получать таже небольшие организации и даже физические лица.



Такие владельцы автономных систем не являются операторами связи, пояснил Груздев. Тем не менее, они тоже обязаны сотрудничать со спецслужбами и предоставлять им доступ к данным при наличии соответствующего решения суда.

«Это называется „правоблудие“, — раскритиковал инициативу правительственной комиссии создатель «Эшер II» Филипп Кулин. — Технологические сети — это станки без подключения к сети общего пользования. Как только такая сеть подключается к сети общего пользования, она перестаёт быть технологической. Закон противоречит закону. Дальше начинается „правоблудие“».