Privacy International хочет стать «другом суда» в деле о блокировке Telegram

Ведущая британская организация по защите приватности Privacy International просит ЕСПЧ допустить её к процессу в качестве amicus curiae («друга суда») в деле о блокировке Telegram («Подчасов против России»). Напомним, в 2018 году «Роскомсвобода» подала коллективный иск против запрета российскими властями Telegram и дошла до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В апреле 2020 года Роскомнадзор снял с мессенджера блокировку. Однако наши юристы продолжают судебное разбирательство, чтобы добиться судебной позиции по весьма важному вопросу шифрования мессенджеров как самого надёжного способа защиты приватности.

«Кейс затрагивает чрезвычайно актуальные и важные темы, такие как безопасность телекоммуникаций. Соответственно, это ставит серьёзные вопросы по поводу государственных мер, которые влияют на конфиденциальность «зашифрованных» сообщений и потому являются вмешательством в ст. 8 (о праве на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека», — говорится в заявлении Privacy International.

Организации направляют прошение об участии в процессе самостоятельно. Если ЕСПЧ разрешает вопрос положительно, далее они выступают в процессе в качестве экспертов и разъясняют Суду контекст иска, объясняют, как используются технологии и каковы проблемы пользователей. Позиции организаций попадают в материалы дела. Далее Суд, изучив их и позиции обеих сторон, делает правовые выводы.

«К нашему заявлению продолжают присоединяться неправительственные организации в качестве «друзей суда», которые дают разъяснения по ряду значимых вопросов кейса. Это ещё раз подчеркивает то, что вопросы шифрования и бэкдоров волнуют не только российское общество, но и европейское (а вообще аналогичные проблемы есть по всему миру). Решение будет иметь значение для всего Совета Европы, поэтому европейские организации продолжают входить в дело», — прокомментировал значимость присоединения экспертов к иску глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Пока вопрос об участии Privacy International в деле находится на рассмотрении Суда. Ранее к иску присоединился Европейский институт информационного общества. Эксперты уже написали отзыв, в котором сделали следующие выводы.

1. Бэкдоры шифрования не соответствуют стандартам допустимых ограничений прав по Европейской конвенции по правам человека, подразумевая принудительные меры в декларируемых целях общественной безопасности.

2. Бэкдоры увеличивают риск злоупотреблений со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов.

3. Любая правовая база должна предоставлять достаточные гарантии прав в отношении затрагиваемых лиц.

4. Национальные процессуальные правила также должны позволять пострадавшим лицам отстаивать свои права в судах после введения ограничений со стороны провайдеров.

«Роскомсвобода» ожидает, что к иску подключатся ещё и другие организаций. Сейчас дело о блокировке Telegram находится на стадии коммуникации с государством. Россия должна дать ответ по выдвинутым обвинениям. Власти РФ попросили продлить срок для подготовки отзыва на жалобу до 15 ноября.

Почему «Роскомсвобода» защищает право на приватность, читайте здесь. А о том, есть ли смысл жаловаться в ЕСПЧ после поправок в Конституции, — здесь.