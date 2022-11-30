Telegram по решению суда в Индии раскрыл данные администраторов «пиратских» каналов

Telegram раскрыл имена администраторов, их телефонные номера и IP-адреса каналов, обвиняемых в нарушении авторских прав, в соответствии с судебным решением в Индии.

Процесс инициировала автор пособий по английскому языку Ниту Сингх. По её словам, на нескольких каналах её книги продавали дешевле, чем в магазинах. Она потребовала привлечь злоумышленников к ответственности.

Представитель Telegram заявил, что серверы физически находятся не в Индии, а в Сингапуре, потому раскрытие информации нарушит как его законы, так и политику конфиденциальности мессенджера. Однако в суде сочли, что правообладатели не должны «быть полностью беззащитны», и всё же обязали сервис раскрыть данные.

Вскоре судья Пратиба Сингх сообщил, что Telegram выполнил постановление и поделился данными. Копию данных передали адвокату истца с указанием, что сторона не должна раскрывать эту информацию третьим лицам, если это не касается разбирательства.

Представитель Telegram Реми Вон заявил TechCrunch, что мессенджер «хранит очень ограниченные данные о своих пользователях или вообще не хранит их». «В большинстве случаев мы даже не можем получить доступ к каким-либо пользовательским данным без определённых точек входа. Следовательно, мы не можем подтвердить, что в этом случае были переданы какие-либо личные данные», — отметил он.

Индия — один из крупнейших рынков для Telegram, а всего у мессенджера насчитывается почти 150 млн пользователей в Южной Азии.