Нужна юр.помощь?
Новости
29 июля 2021

В Москве тестируют систему электронного голосования

Задействована она будет на выборах в сентябре текущего года, а тестовый вопрос «касается обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий».

В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года.

На данный момент в тестировании приняло участие более 50 тысяч человек, сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что цель сегодняшнего голосования в том, чтобы выявить возможные ошибки перед выборами в сентябре.

В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса. Они касаются обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также развития личного и общественного транспорта. Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение». Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор.

Москва голосование интернет-выборы 154-ФЗ

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Эксперимент с интернет-голосованием в Москве может начаться с провала
Электронному голосованию требуется провести серьёзную работу над ошибками
ЦИК рассмотрит возможность внедрения онлайн-голосования на выборах в Госдуму 2021 года
Онлайн-голосование пройдёт теперь в Курской и Ярославской областях
Минцифры подтвердило факт взлома аккаунтов на сайте госуслуг для праймериз «Единой России»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности