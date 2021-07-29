В Москве тестируют систему электронного голосования

В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована во время выборов в сентябре 2021 года.

Более 50 тысяч человек сегодня протестировали систему онлайн-голосования в Москве https://t.co/EpGh6jnYXf — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) July 29, 2021

На данный момент в тестировании приняло участие более 50 тысяч человек, сообщил глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что цель сегодняшнего голосования в том, чтобы выявить возможные ошибки перед выборами в сентябре.

В ходе тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса. Они касаются обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также развития личного и общественного транспорта. Участники голосования также смогут оценить новую функцию «Отложенное решение». Если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время и сделать свой выбор.