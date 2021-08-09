В Москве тестируют открытую квантовую сеть

Российские ученые запустили в Москве первую квантовую сеть с открытым доступом, в работе которой смогут участвовать все заинтересованные организации, сообщает ТАСС в понедельник со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Российские ученые запустили в Москве первую квантовую сеть с открытым доступом, в работе которой смогут поучаствовать все заинтересованные организации: https://t.co/cgYriqF6Mz pic.twitter.com/aa0qGkEJKm — ТАСС (@tass_agency) August 9, 2021

Как объясняют в пресс-службе университета, квантовая связь снижает вероятность незаметного перехвата информации злоумышленниками, так как законы квантовой механики не позволяют скопировать состояния частиц света, которыми обмениваются участники квантовых сетей. Поэтому квантовую связь удобно и безопасно использовать для обмена криптографическими ключами, которые применяются для шифровки данных уже в обычных оптоволоконных или беспроводных сетях.

Квантовая сеть состоит из пяти узлов, которые располагаются в зданиях университетов. В будущем она может быть расширена за счёт присоединения к проекту других учебных заведений, а также коммерческих и государственных организаций. В России создано несколько междугородних и внутригородских квантовых сетей, их используют крупные банки.