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9 August 2021

В Москве тестируют открытую квантовую сеть

Квантовая связь снижает вероятность незаметного перехвата информации злоумышленниками, так как законы квантовой механики не позволяют скопировать состояния частиц света, которыми обмениваются участники сети.

Российские ученые запустили в Москве первую квантовую сеть с открытым доступом, в работе которой смогут участвовать все заинтересованные организации, сообщает ТАСС в понедельник со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

 

 

Как объясняют в пресс-службе университета, квантовая связь снижает вероятность незаметного перехвата информации злоумышленниками, так как законы квантовой механики не позволяют скопировать состояния частиц света, которыми обмениваются участники квантовых сетей. Поэтому квантовую связь удобно и безопасно использовать для обмена криптографическими ключами, которые применяются для шифровки данных уже в обычных оптоволоконных или беспроводных сетях.

Квантовая сеть состоит из пяти узлов, которые располагаются в зданиях университетов. В будущем она может быть расширена за счёт присоединения к проекту других учебных заведений, а также коммерческих и государственных организаций. В России создано несколько междугородних и внутригородских квантовых сетей, их используют крупные банки.

Москва криптография шифрование наука испытания квантовая сеть

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