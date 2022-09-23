12 организаций подписали Обязательство конфиденциальности

В своём официальном блоге команда защищённого швейцарского мессенджера Threema рассказала о новой совместной с ProtonMail, Brave, Tor Project и другими (всего — 12 организаций) инициативе.
Они хотят совместно продемонстрировать крупным технологическим компаниям, монетизирующим данные пользователей, альтернативную бизнес-модель, которая не будет посягать на конфиденциальность пользователей.
По словам организаций, которые подписали Обязательство конфиденциальности (The Privacy Pledge), в интернете сложилась внушающая опасения ситуация, когда компании в обмен на услуги собирают у пользователей данные, обрабатывают их и передают третьим лицам такими путями, которые очень сложно отследить. Некоторые фирмы зашли так далеко, утверждают авторы инициативы, что декларируют свою лояльность к конфиденциальности, однако в реальности ведут себя совершенно по-иному.
Пользовательские данные без их ведома собираются, анализируются, и порой из находящегося в руках у недобросовестных компаний массивов можно составить достаточно точные профли людей. Некоторые пользователи знают, что в фоновом режиме происходит множество подобных вещей, но воспринимают это как неизбежное зло.
Группа подписантов заявляет, что пять ключевых принципов, содержащихся в Обязательстве конфиденциальности, которое не поддерживает и не отражает какую-либо конкретную государственную политику или технологический инструмент, послужат отправной точкой для восстановления Интернета обратно к первоначальному видению его создателей — открытой, прозрачной, демократической платформы, которая способствует свободному обмену информацией, открытому общению и личной конфиденциальности, в отличие от «регрессивных взглядов больших технологий и капитализма наблюдения».
Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся перестроить Интернет так, чтобы он вернулся к идеалам, изложенным его основателями: демократической платформе, предназначенной для облегчения свободного обмена информацией, открытого общения и конфиденциальности для человека.
При этом мы считаем, что он может удовлетворить потребности людей, а не только корпораций.
Этот Интернет должен быть частным по умолчанию и давать каждому пользователю выбор, кто имеет доступ к своим личным данным, а также контроль над ними. Такой интернет будет открытым и доступным для всех, будет поддерживать демократические ценности, защищать основное право на неприкосновенность частной жизни и обеспечивать свободный доступ к информации.
Этот Интернет поддержит рост этических бизнес-моделей, но сначала потребует от компаний соблюдения более высоких стандартов поведения, которые ставят пользователей на первое место. Предоставляя людям контроль над их личной информацией, мы можем остановить компании и правительства от шпионажа, превращения в товар и попыток манипулирования пользователями, которые сегодня стали типичными для Интернета.
Мы считаем, что для создания Интернета, в котором конфиденциальность является приоритетом по умолчанию, все организации, работающие в Интернете, должны придерживаться следующих пяти принципов:
«Это тот интернет, который мы заслужили. Это интернет, за который мы боремся. Он в пределах нашей досягаемости, нам просто нужно быть достаточно смелым, чтобы схватить его», – подытоживают огранизации-подписанты.
Но технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв оценил эту инициативу скептически: «Хотя бы даже потому, что сейчас 99% сервисов зарабатывают на торговле данными и причин отказываться от этого у них нет».
Что ж, посмотрим, как будут развиваться события, ведь The Privacy Pledge пока всего-то несколько дней.
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