Тверское информагентствo «ТИА» внесёно в реестр по слежке

Тверское информационное агентство «ТИА» (более 100 тыс. подписчиков во «ВКонтакте») внесено в реестр организаторов распространения информации, обнаружили мы при мониторинге реестра. Как рассказали в самом медиа, это произошло по обращению ФСБ в Роскомнадзор.

«У нас был выбор: включение в реестр или отключение возможности комментирования и написания народных новостей», — говорится на сайте.

Теперь агентство, по словам самой редакции, не сможет сохранять анонимность пользователей: «база зарегистрированных читателей будет доступна куратору из ФСБ». Медиа призывало свою аудиторию оставлять комментарии с учётом произошедших изменений.

«В последнее время некоторые наши читатели угрожали нам и сообщали, что пожаловались на ТИА в правоохранительные органы, потому что им не нравится читать в комментариях чужое мнение, отличающееся от их. Мы не считаем происходящее вашей победой. Ущемление свободы слова в конечном счёте негативно скажется на всех», — заключили журналисты.

В соответствии с российским законодательством организатор распространения информации обязан сохранять и передавать ФСБ информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей по первому запросу . Кроме этого, на основании требований «пакета Яровой» он должен предоставлять силовикам и всю пользовательскую переписку.