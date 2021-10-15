Россия вошла в пятёрку стран по числу удалённых видео в TikTok. С апреля по июнь включительно за нарушения правил сервиса были заблокированы 4,76 млн роликов — это примерно 27% больше, чем в I квартале.

РФ заняла четвёртое место в списке. Лидером по числу удалённого контента с 11,43 млн являются США, у которых показатель по сравнению с январем-мартом вырос сильнее, чем в России, — на 33,9%. Второе место в рейтинге занимает Пакистан (9,85 млн удаленных видео; +51% к I кварталу), третье — Бразилия (7,49 млн; +22,2%), пятое — Индонезия (4,74 млн; +72%).

«TikTok предлагает авторам видео возможность обжаловать удаление и восстановить контент, если он был удалён ошибочно. С апреля по июнь после подачи апелляции были восстановлены 4 663 387 видео. В своей практике модерации мы стремимся действовать последовательно с учётом общих интересов, а также стараемся сократить количество ложноположительных результатов путем постоянного обучения политикам и проверки качества», — говорится в отчёте.

Всего за II квартал TikTok удалил 81,52 млн роликов. Это на 31,6% больше, чем в I квартале. Большую часть контента —41,3% — заблокировали а рамках обеспечения безопасности несовершеннолетних. Под эту категорию подпадают видео, демонстрирующие насилие, эксплуатацию или наготу лиц младше 18 лет.

93% из обнаруженных и подлежащих удалению видео были заблокированы в течение суток после публикации. В 87,5% случаев у удалённого контента было нулевое количество просмотров.