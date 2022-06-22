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22 июня 2022

TikTok по требованию ЕС начал борьбу со скрытой рекламой и неподобающим контентом

Сервис теперь позволит жаловаться на предложения, которые могут обманом заставить детей покупать товары или услуги, запрещается реклама сигарет, алкоголя и схем быстрого обогащения, а если у пользователя более 10 тысяч подписчиков, его видео будет проверяться ТикТоком на соответствие его Политике по фирменному контенту и Принципам сообщества.
Фото: LOIC VENANCE / Getty Images

Во избежание санкций со стороны властей Евросоюза, TikTok согласился лучше проработать механизмы защиты детей, использующих его платформу.

Жалоба на контент со стороны Европейской организации по защите прав потребителей (BEUC) была подана в Еврокомиссию ещё в 2021 году. По мнению организации, площадка не смогла обеспечить должную защиту детей от скрытой рекламы и недопустимого контента.

После более чем года обсуждений с комиссией, TikTok внёс ряд изменений, которые включают в себя более упрощённую возможность подачи жалоб на объявления, которые могут потенциально побудить детей покупать товары или услуги, а также тестирование новых дизайнов этикеток, чтобы обеспечить большую видимость платных объявлений на платформе.

Сервис взял на себя ряд обязательств по улучшению отчётности, раскрытию информации для пользователей, к рекламному и спонсорскому контенту, а также пообещал повысить прозрачность своих цифровых платежей и виртуальных подаоков.

В своём пресс-релизе по результатам переговоров с TikTok комиссия озвучила ряд "основных обязательств", которые сервис согласился выполнить:

  • Теперь пользователи могут сообщать о рекламе и предложениях, которые потенциально способны подтолкнуть или обманным путём заставить детей покупать товары или услуги;
  • Брендированный контент теперь соответствует Политике защиты пользователей, которая запрещает рекламу неподобающих товаров и услуг, таких как алкоголь, схемы «быстрого обогащения» и сигареты;
  • Пользователям предлагается задействовать "переключатель" при публикации контента, связанного с брендами, помечая как #ad или #sponsored;
  • Если у пользователя более 10 000 подписчиков, их видео проверит TikTok на соответствие его Политике в отношении фирменного контента и Принципам сообщества, чтобы убедиться, что контент соответствует им;
  • Правила разъясняют, как покупать и использовать монеты, а во всплывающих окнах будет указана ориентировочная цена в местной валюте. Пользователям разрешается отказаться от покупки в течение 14 дней с момента покупки, и их история покупок также доступна;
  • Политики также разъясняют, как получать вознаграждения от TikTok и как отправлять подарки, за которые пользователи смогут легко рассчитать свою цену;
  • Платная реклама в видеороликах будет обозначаться новым ярлыком, эффективность которого будет проверена третьей стороной;
  • Пользователи смогут сообщать о нераскрытом брендированном контенте, и будут реализованы новые правила для хэштегов и ярлыков.

Однако BEUC, которая инициировала жалобу, предупредила, что остаются «серьезные опасения» по поводу того, как TikTok управляет своей платформой.

Недавнее расследование Buzzfeed показало, что китайские сотрудники компании-владельца сервиса ByteDance неоднократно обращались к непубличным данным об американских пользователях TikTok. Издание выяснило, что инженеры в Китае имели доступ к данным США в период с сентября 2021 года по январь 2022 года.

TikTok, в свою очередь, заметил, что компания знает о внимании со стороны властей и правозащитных организаций США, поэтому стремится устранить любые сомнения в безопасности пользователоьских данным, и именно по этой причине привлекает для аудита своей деятельности третьих лиц, а также присоединилась к Кодексу Еврокомиссии по борьбе с дезинформацией, согласившись на серьёзные штрафы в 6% от мирового оборота в случае его несоблюдения.

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