TikTok по требованию ЕС начал борьбу со скрытой рекламой и неподобающим контентом

Во избежание санкций со стороны властей Евросоюза, TikTok согласился лучше проработать механизмы защиты детей, использующих его платформу.
Жалоба на контент со стороны Европейской организации по защите прав потребителей (BEUC) была подана в Еврокомиссию ещё в 2021 году. По мнению организации, площадка не смогла обеспечить должную защиту детей от скрытой рекламы и недопустимого контента.
После более чем года обсуждений с комиссией, TikTok внёс ряд изменений, которые включают в себя более упрощённую возможность подачи жалоб на объявления, которые могут потенциально побудить детей покупать товары или услуги, а также тестирование новых дизайнов этикеток, чтобы обеспечить большую видимость платных объявлений на платформе.
Сервис взял на себя ряд обязательств по улучшению отчётности, раскрытию информации для пользователей, к рекламному и спонсорскому контенту, а также пообещал повысить прозрачность своих цифровых платежей и виртуальных подаоков.
В своём пресс-релизе по результатам переговоров с TikTok комиссия озвучила ряд "основных обязательств", которые сервис согласился выполнить:
Однако BEUC, которая инициировала жалобу, предупредила, что остаются «серьезные опасения» по поводу того, как TikTok управляет своей платформой.
Недавнее расследование Buzzfeed показало, что китайские сотрудники компании-владельца сервиса ByteDance неоднократно обращались к непубличным данным об американских пользователях TikTok. Издание выяснило, что инженеры в Китае имели доступ к данным США в период с сентября 2021 года по январь 2022 года.
TikTok, в свою очередь, заметил, что компания знает о внимании со стороны властей и правозащитных организаций США, поэтому стремится устранить любые сомнения в безопасности пользователоьских данным, и именно по этой причине привлекает для аудита своей деятельности третьих лиц, а также присоединилась к Кодексу Еврокомиссии по борьбе с дезинформацией, согласившись на серьёзные штрафы в 6% от мирового оборота в случае его несоблюдения.
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