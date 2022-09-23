В России могут легализовать трансграничные расчёты в криптовалюте

Минфин и Банк России в целом согласовали законопроект, регулирующий трансграничные расчеты в криптовалюте, сообщают российские СМИ со ссылкой на замглавы министерства Алексея Моисеева.

«Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части… Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах»,— сказал замглавы Минфина на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век».

При этом директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин отметил, что ЦБ по-прежнему считает, что оборот криптовалют внутри страны должен быть ограничен. Он добавил, что регулятор и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают обсудить отдельные аспекты и доработать текст законопроекта.