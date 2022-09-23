Нужна юр.помощь?
Новости
23 September 2022

В России могут легализовать трансграничные расчёты в криптовалюте

Минфин согласовал с Центробанком соответствующий законопроект, который «даст возможность людям это делать, но и поставит под контроль, чтоб не было отмывания и оплаты наркотиков».

Минфин и Банк России в целом согласовали законопроект, регулирующий трансграничные расчеты в криптовалюте, сообщают российские СМИ со ссылкой на замглавы министерства Алексея Моисеева.

«Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части… Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах»,— сказал замглавы Минфина на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век».

При этом директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин отметил, что ЦБ по-прежнему считает, что оборот криптовалют внутри страны должен быть ограничен. Он добавил, что регулятор и Минфин концептуально договорились в области регулирования майнинга, в ближайшее время рассчитывают обсудить отдельные аспекты и доработать текст законопроекта.

госрегулирование криптовалюты Минфин Банк России трансграничные переводы

Поделитесь материалом

Похожие статьи

ЦБ хочет вписать запрет оборота криптовалют в закон о цифровых финансовых активах
В Минфине хотят уголовного наказания для тех, кто захочет расплатиться криптовалютой
Интернет-сообщество по-разному оценило законопроект Минфина о криптовалютах
Регуляторы продолжают разрабатывать законодательство о криптовалютах
Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за отказ декларировать криптовалюту
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности