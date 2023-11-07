В ЕС предварительно согласовали нормы политической рекламы

Представители Совета ЕС и Европейского парламента достигли предварительного соглашения по основным пунктам нового регламента о прозрачности и таргетировании политической рекламы. Цель документа — облегчить распознавание политической рекламы, а также понимание, кто за ней стоит, чтобы у избирателей было больше возможностей для осознанного выбора.

Под политической рекламой соглашением подразумевается подготовка, размещение, продвижение, публикация, доставка и распространение сообщений в интересах политических деятелей (если такие сообщения не носят исключительно частный или коммерческий характер), которые могут повлиять на поведение электората, результаты выборов, референдумов, а также законодательный процесс на всех уровнях в ЕС.

Согласно документу, использование персональных данных для таргетированной политической рекламы будет разрешено только в том случае, если субъект данных дал явное согласие на их использование для такой цели. Данные, раскрывающие этническое и расовое происхождение или политические убеждения, использовать для таргетинга полностью запрещено.

Новые правила заставят IT-гигантов, таких как Alphabet (владеет Google), быть более прозрачными и подотчётными, отмечает Reuters. Однако соглашение должно ещё быть подтверждено Советом и Европарламентом в полном объёме и подвергнуто юридико-лингвистическому анализу перед официальным принятием.