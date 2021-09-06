Отчёт о прозрачности GitHub: в первом полугодии Россия сделала два запроса на блокировки

GitHub выпустил отчёт о прозрачности за первые шесть месяцев текущего года. С января по июнь сервис получил и обработал четыре зарубежных правительственных запроса на удаление контента в соответствии с местным законодательством. Два из них были из России и два — из Китая. В результате платформа заблокировала 39 проектов из этих стран (2 основных и 37 репозиториев). Для сравнения, в 2020 году ресурс провёл 21 блокировку в первом полугодии и 23 — во втором. Все запросы тогда пришлись на Россию. В первой половине 2021 года GitHub получил значительно меньше государственных требований удалить информацию по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Check out our latest transparency report for the first half of 2021. It’s a by-the-numbers look at how GitHub handles requests for user info and content removal, including trade controls and other appeals https://t.co/TWWNC85dT0 — GitHub Policy (@GitHubPolicy) August 25, 2021

За минувшие полгода в GitHub также пришло 172 запроса на раскрытие данных американских пользователях. Из 172 запросов платформа предоставила информацию в ответ на 140 из них. GitHub уверяет, что при этом не передавал персональные данные, кроме как в случаях с ордерами на обыск.

«Мы тщательно проверяем все запросы на раскрытие пользовательских данных, чтобы убедиться, что они соответствуют нашей политике и удовлетворяют всем законодательным требованиям. Мы отклоняем не соответствующие этому запросы», — говорится в отчёте.

GitHub уведомляет пользователей, когда раскрывает сведени о них в ответ на законный запрос. Однако из 140 случаев платформа смогла оповестить пользователей только в пяти кейсах, поскольку в остальных имелись приказы о судебном запрете на это, отмечается в документе.

Источник: GitHub

Что касается иностранных государств, то платформа получила семь запросов на данные пользователей из Бразилии, Германии, Индии и Японии.