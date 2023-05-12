Иностранным агентам готовят информационную и правовую изоляцию

Категория «третьи лица» появится в законодательстве об иноагентах. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на сессии «Защита национальных интересов при формировании и развитии гражданского общества» на XI Петербургском международном юридическом форуме:

«Законодательная деятельность продолжается, и мы также решили использовать режим профилактики закона [об иноагентах]».

По его словам, комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу, «которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон».

По мнению правозащитников, цель законопроекта заключается в том, чтобы порвать все коммуникации между иностранными агентами и государством не только со стороны чиновников, но и крупных СМИ. Коснуться это может также услуг, которые официально предоставляют иностранным агентам разные компании — например, предоставление площадки под мероприятия.

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится и мы будем <...> некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — заявил Свириденко и отметил, что инициатива поддерживается всем депутатским корпусом.

Речь идёт о двух законопроектах:

№346727-8 «О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“ и статью 2 Федерального закона „О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации“»

и

№346781-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Первым в законодательство будут введены так называемые «третьи лица» (в текущем документе — «иные лица»), второй вводит административные штрафы для нарушивших его.

Депутат Пискарев пояснил, что, согласно законопроекту, «при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства», Минюст сможет вынести ему предупреждение, которое будет действовать месяц до устранения нарушения. В пример депутат привёл ситуацию, когда, например, «кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает иноагенту устроиться учителем» или «издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки».

«Нарушение иностранным агентом некоторых обязанностей и ограничений может произойти при способствовании этому лицами, вовлеченными в тот или иной процесс совместно с иностранными агентами», — говорится в пояснительной записке.

Штрафы, согласно второму законопроекту, для тех, кто после предупреждения не устранил нарушения — от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 70 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Правозащитники раскритиковали новую инициативу депутатов, поскольку, по их мнению, это дальнейшая стигматизация людей и огранизаций, которые были внесены в перечень иноагентов. Таким образом между неугодными властям людьми и государством будет выставлена мощная правовая огораживающая стена.

«Пробиваем очередное дно в законодательстве об иноагентах», – пишет в своём Telegram известный юрист и адвокат Калой Ахильгов:

«Олег Свириденко заявил, что в законодательстве об иноагентах появится термин «третьи лица». Речь о любых третьих лицах, которые не являются иноагентами, не аффилированы с иноагентами, но «они могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать закон».



Волей-неволей! Это говорит человек, который много лет был заместителем председателя Верховного суда РФ! То есть мы с вами при упоминании в телеграм, ютубе кого-либо из иноагентов или, если мы даем интервью иноагентам, то мы волей-неволей помогаем им нарушать закон! Как! Как мы это будем делать?!



По словам Свириденко, комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу. Вот в этом нет никаких сомнений».

«Конечно, все это направлено на усложнение работы в информационном поле тех, кого государство считает иноагентами», – убеждён Ахильгов.

«Если упрощённо описывать ситуацию, то вот дал я или кто-то другой комментарий иноагенту «Роскомсвободе», всё — станем «третьими лицами», – рассуждает уфимский юрист и правозащитник Владислав Юсупов. – А следующим шагом уже может стать признание и меня иноагентом. В общем, неугодных в очередной раз собираются максимально изолировать от россиян». Также правозащитник заявил:

«Но я убеждён — работать этот новый закон будет опять в российском стиле. Есть, например, человек, который очень не нравится государству, но «прицепиться» к нему не за что. И вот стал он часто появляться в информационном поле, нести какие-то месседжи, которые не соответствуют интересам Кремля, после чего власти начинают перебирать статьи, по которым его можно привлечь. Но вот не получается его на законных основаниях назвать иноагентом, либо наказать за высказывания по «спецоперации» — он публично не подставляется, а ограничить его как-то надо, потому что раздражает всех. И тут как раз поможет такой закон. Это станет неким намёком в духе «одумайся, что ты творишь!»



Чтоб попасть под преследование, уже не обязательно будет финансировать иноагента или предоставлять площадку, можно просто — дать экспертное мнение. Поэтому количество консультантов по тем или иным вопросам у иностранных агентов сильно уменьшится. То есть если раньше как-то произвольно на них давили, то после принятия закона появятся для этого законные основания, причём в очень широкой трактовке, судя по тексту. Эти «третьи лица» будут вынуждены либо полностью прекратить сотрудничество с иноагентами, либо «передислоцироваться» из РФ, потому что невозможно уже будет осуществлять что-то подобное.



Пугать этим будут всех — условно говоря, даже шофёра, который возит иностранного агента. Отвёз он, допустим, иностранного агента Иванова из пункта «А» в пункт «Б», остановили его гаишники или даже ФСБ, спросили — куда возил. Если шофёр откажется говорить, припугнут «что, хочешь быть третьим лицом?» То есть это ещё одна такая дубинка для запугивания. А сколько их уже таких!»

В 2022 году Госудума приняла закон, который запрещает «иностранным агентам» занимать госдолжности, вести просветительскую деятельность среди детей, преподавать в образовательных учреждениях, организовывать публичные мероприятия, участвовать в госзакупках, заключать контракт на прохождение военной службы (на срочную службу запрет не распространяется), страховать банковские вклады и работать членами избирательных комиссий.

Также в прошлом году вступил в силу закон, который объединил всех «иностранных агентов» в единый реестр и позволил назначать им статус без финансирования из-за рубежа; кроме того, появился новый cписок «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами».