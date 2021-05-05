Соцсети: «Нужен закон о запрете всего нам и разрешении всего вам»

По своей давней традиции, когда внимание большинства россиян занято выходными, депутаты Госдумы внесли три достаточно резонансных законопроекта, направленных на очередное ужесточение отечественного законодательства.



Группа единороссов во главе с Василием Пискарёвым, который занимается «расследованием иностранного влияния» на политические процессы в России, предложила внести поправки в законодательство о выборах, Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы, а также в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».



«Очередная порция репрессивных законов, – отмечает главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. – Причем основной связан с выборами в Госдуму. Может быть мы что-то не знаем по какой-то внутренней социологии, но закон буквально: никого не пустим даже кандидатами! Как будто раньше что-то мешало не допустить до выборов. И понятно нас ждут новые уголовные дела, тут нет никаких сомнений».



Первый законопроект за номером 1165649-7 запрещает выдвигать свою кандидатуру на выборах гражданам, которые финансировали организации еще до признания их экстремистскими или террористическими.

То есть этот закон позволит объявлять правонарушителями граждан России задним числом.

В частности, авторы инициативы предлагают запретить избираться в Госдуму гражданам, которые руководили организацией в течение последних трех лет до дня признания ее судом экстремистской или террористической. Такой запрет будет действовать пять лет с момента решения суда. Кроме того, проект распространяется на граждан, которые участвовали в деятельности такой организации или оказывали ей финансовую или даже консультационную помощь в течение последнего года. Им будет запрещено участвовать в выборах в Госдуму до истечения трех лет со дня признания организации экстремистской или террористической.

❗️В Госдуму внесли законопроект о запрете избираться в Думу людям, которые причастны к деятельности организаций, признанных экстремистскими — Дождь (@tvrain) May 4, 2021

Представители оппозиционных организаций восприняли этот законопроект как своего рода предохранитель от проигрыша провластных сил на выборах. В частности, так считает соратник Алексея Навального, один из создателей ФБК (признана иноагентом), руководитель штабов популярного оппозиционера Леонид Волков, назвавший данный пакет поправок страхом перед новыми политиками:

«Там в каждой строчке страх… Перед Любой Соболь, перед любым нашим координатором региональным. Понимают, что Бойко или Ворсин, Фадеева или Фатьянова — кто угодно из них просто как тузик грелку порвет любого единоросса. И уже не верят они ни во все свои подписные фильтры, ни в мастерство Эллы Памфиловой — все равно страшно! Этим только можно объяснить такой топорный, такой лобовой законопроект».

«Открытое, причем ретроспективное, поражение в правах сотен тысяч людей, настоящий фашизм», – считает Волков.

Нас признают «экстремистами». Теперь «депутаты» предлагают запрет на выборы для тех, кто работал у нас.

То есть: закрывают дорогу на выборы Соболь, мне, Жданову, Ворсину и Бойко и т.д

Это всё, что нужно понимать про эти «выборы». Боятся любой конкуренции. Ок. Умное голосование — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) May 4, 2021

Большинство пользователей согласны с тем, что законопроекты направлены на выдавливание оппозиции из выборного процесса. Многие также видят в данных поправках желание запугать всех, кто критически настроен по отношению к властям.

- У оппозиции нет хороших кандидатов.

- Вот наш кандидат.

- У вас нет программы.

- Вот программа, много пунктов.

- Вы не сможете собрать подписи.

- Вот 5 тысяч подписей.

- Вас никто не поддержит.

- У нашего лидера рейтинг одобрения 20%

- Так, объявите их экстремистами. — кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) May 4, 2021

Такие законы о выборах могут принимать только люди, которые точно уверены, что при наличии альтернативы избиратели их не поддержат. Если они уверены в поддержке, зачем все это городить? Т.е. уже и административный ресурс не работает. Только УК, только посадки, только хардкор. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) May 4, 2021

А справку о том что донатил «экстремистам» будут в ЖЭКе выдавать или надо будет в центр Э теперь ехать? — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 4, 2021

В Госдуму внесён законопроект запрещающий избираться депутатом людям выше определенного роста. Рост не сообщается — Мöжем Öбнулить🏴‍☠️ (@antoxxatoxa) May 5, 2021

«Закон имеет обратную силу!» – удивляется известный адвокат Калой Ахильгов, проанализировавший вносимые единороссами поправки:

«...По крайней мере, утверждать это можно, если прочитать внесенный в Госдуму законопроект. Депутаты предлагают внести в этот закон новую статью 8.1, в которой говорится: не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которой в законную силу вступило решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основанию признания ее экстремистской или террористической. Такие ограничение хотят распространить на всех лиц, кто так или иначе имел отношение к ним: был учредителем, сотрудником, донатил, консультировал и «оказывал иную помощь». И вот тут самое важное: это ограничение устанавливается в срок, начинающийся за три года до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации – для руководителя. А для сотрудников или иных лиц, оказывавших помощь – за год до вступления в силу решения суда. Ну и, конечно, после вступления в силу решения суда. А я напомню, что в статье 54 Конституции указано: закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Кроме того, никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. То же самое прописано и в Уголовном кодексе: уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Это не последняя новость на эту тему сегодня».

Второй законопроект – №1165661-7 – вводит уголовное наказание за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Предусмотрены реальные сроки до четырех лет лишения свободы за участие и до шести лет — за руководство.



Необходимость криминализации участия Пискарев обосновывает тем, что граждане РФ проходят за рубежом обучение на тренингах и семинарах для «продвижения протестных настроений в массы», на которых «используют в качестве учебного материала пиар-компании запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».



«На практике статья 284.1 УК в России использовалась по политическим делам — за репосты в фейсбуке материалов «Открытой России» и одиночные пикеты. Опасения усиливает тот факт, что правительство в лице зампреда Дмитрия Григоренко уже одобрительно высказалось о законопроекте. Скромную критику позволил себе лишь заместитель председателя Верховного суда Сергей Рудаков. По его мнению законопроект должен быть подкреплен более серьезными доводами и статистическими данными. Но как мы уже видели на примере декабрьских изменений в статьи 267 и 236 УК РФ, Государственная дума не воспринимает мнение Верховного суда всерьёз», – поясняет юрист ОВД-Инфо Дмитрий Пискунов.

Необходимо запретить голосовать всем, кто в течение года не голосовал за Единую Россию или Путина — Dave Frenkel (@merr1k) May 4, 2021

Хорошо ответили на повышение цен на сахар и курицу — Моня Кобелуччи (@cobelucci) May 4, 2021

Третий законопроект – №1165650-7 – предлагает наделять статусом «нежелательной» иностранную организацию, которую российские власти уличили в финансовых связях с другой «нежелательной» организацией. Инициатива также запрещает россиянам участвовать в деятельности такой организации за рубежом.

«Вот вам еще один законопроект, – пишет Ахильгов. – Лица, являвшиеся учредителем или руководителем признанной экстремистской или террористической организации не могут быть избраны депутатами Госдумы до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда о ликвидации или запрете деятельности. А те, кто сотрудничал, донатил или консультировал не могут быть избраны депутатами Государственной Думы до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации».

Многие юристы, журналисты, эксперты и обычные пользователи подметили слабую связанность нового репрессивного пакета поправок с законностью, особенно в плане придания законодательству обратной силы. Создатель и главред It`s My City Дмитрий Колезев обратил внимание, что многие депутаты, приложившие руку к наиболее жёстким законопроектам, отказались участвовать в написании этих поправок, тем самым не желая заострять внимание на собственное участие в продвижении незаконных по сути норм, хотя на заседаниях Госдумы всё равно проголосуют, поскольку там ответственность будет «размазана» на несколько сотен людей:

«В комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России 12 членов. Депутаты из этой комиссии традиционно совместно вносят самые плохие репрессивные законопроекты последнего времени. Но авторами запретительных законопроектов почему-то являются не все члены комиссии. Например, в последних законопроектах среди соавторов нет сразу двух зампредов (Юрия Синельщикова и Антона Морозова), а также Натальи Поклонской и Ирины Белых. Синельщиков, Морозов и Поклонская также не стали ставить подписи под законопроектом о просветительской деятельности (Белых поставила). Может быть, конечно, это просто организационные случайности. А кто-то и вовсе скажет, что с моей стороны это попытка разобраться в сортах известной субстанции, оно того не стоит. Но меня очень интересует вопрос личного выбора и личной ответственности — и может так оказаться, что даже в рамках этой репрессивной комиссии какие-то депутаты нашли возможность не участвовать в подобном законотворчестве систематически. Впрочем, конечно, потом они все равно за это проголосуют. Может быть, кроме Натальи Поклонской, которая иногда позволяет себе отступления от генеральной линии».

«Источники сообщают, что закон обратной силы о запрете сторонникам признанных экстремистскими организаций участвовать в выборах Дума должна принять единогласно и быстро. Вот и посмотрим, рискнет ли кто-то не заболеть, а нажать кнопку против», – пишет, в свою очередь, зампредседателя РОО «Демократический выбор», блогер Кирилл Шулика.

Вроде ушел всего лишь на 13 суток, а вышел в 37ом — Karim Frantsuzov (@Bottle4YourBuns) May 4, 2021

Сторонники Нального сразу же перешли к троллингу, перечислив одному из авторов законопроектов, Андрею Альшевских, тридцать рублей, тем самым связав его финансово с иностранными агентами. «Что ж, попробуем так. Говорят, так можно было!» – иронизирует во этому поводу Леонид Волков.

Такой финт проделали, кстати, не только ФБКшники:

Признанный иноагентом псковский журналист Денис Камалягин перевел деньги губернатору региона Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и некому депутату Госдумы. Теперь их могут уличить в связи с иностранным агентом или спонсировании из-за рубежаhttps://t.co/Z8741R8tz5 pic.twitter.com/gUUBJ9kTnz — It`s My Media (@itsmy_media) May 5, 2021

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, напротив, достаточно серьёзен. Он видит в новом пакете законопроектов желание ещё больше сузить возможность граждан участвовать в выборах, что может в итоге вылиться в более серьёзное противостояние с властями.

Его сын Дмитрий считает это цементированием «обнулённой власти», которая не собирается сменяться, кратко охарактеризовав законопроекты так:

Кто помогал Навальному последний год – тем запрет избираться в Думу. Донатил, помогал, консультировал или оказывал «иную помощь». Нежелательной может стать любая организация. Посадят всех, кто с ними хоть как-то связан.

«Коротко суть такая, да никто и не скрывается. Бормочут еще что-то про зарубежные лагеря, где оппозицию учат, как заставить детей употреблять наркотики, но сами уже смеются в голос. Всем все понятно. Оппозиция тут может быть только Прилепиным, да и то вряд ли надолго. Один вождь, один Рейх – ничего нового. История достаточно накатала этот желоб, чтобы не спрашивать, что там в финале, за поворотом», – рассуждает Гудков-младший.

Алексей Венедиктов @aavst о законопроекте, запрещающем баллотироваться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими:



«Репрессивный закон. <…> Законы, которые принимаются в отношении общественно-политической жизни, репрессивные» — Эхо Москвы (@EchoMskRu) May 5, 2021

Журналист Роман Доброхотов предлагает депутатам принять закон «запрещаем всё вам всем, а нам всё разрешаем» в трёх чтениях, и успокоиться.

В основном же пользователи комментируют этот пакет законопроектов с сарказмом и иронией:

Странно, что еще нет законопроекта о запрете участвовать в выборах в качестве избирателей тем, кто зарегистрировался в "Умном голосовании". — Dmitry Kolezev (@kolezev) May 5, 2021

Получается, если государство выписывает штраф "иностранному агенту", и тот его оплачивает, то значит государство финансируется иностранным агентом, так? — Salsa Tequila (@AllaAllP) May 5, 2021

Когда уже внесут законопроект, чтобы запретить всех людей в России? — Tania Felgengauer (@t_felg) May 4, 2021

ИТАР-ТАСС. Госдума собирается принять закон, запрещающий участвовать в выборах в Думу лицам, не укравшим хотя бы миллион. — Профессор Талк (@SergejTalk) May 5, 2021

Оскорбившие веганов, не смогут принимать участие в выборах людоедов. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) May 5, 2021

«Читатели подсказывают, что по новому законопроекту в Госдуму не сможет избраться Евгений Пригожин, который публично жертвовал Навальному 1 млн рублей. Вряд ли он собирался, но все же», – написал в своём Telegram Колезев.

«Еще источники сообщают, что готовится законопроект о привлечении к уголовной ответственности тех, кто принимал участие в деятельности нежелательных организаций заграницей, – делится ещё одним инсайдом Шулика. – Пропишут так, чтобы привлечь участников тренингов для российских активистов. Под подсчетам, закон коснется 40-50 человек».

Но есть и вполне позитивные комментарии, которыми мы и завершим, пожалуй, этот обзор: