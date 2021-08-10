Телеканал ТРК «Украина» потребовал от Google забанить localhost

Партнёр телеканала «Украина» по борьбе с пиратством Vindex попросил Google удалить из результатов поиска ссылку, указывающую на 127.0.0.1 — упрощённо говоря — IP-адрес, который ведёт на этот же компьютер, с которого делается запрос.



Обнаружившее столь курьёзный факт издание TorrentFreak отмечает:

«Технически подкованные люди сразу поймут, что антипиратская компания, по-видимому, нашла нарушающий авторские права контент на своем собственном сервере».

Хотя поисковые системы чрезвычайно полезны для обычного пользователя интернета, правообладатели видят в них для себя серьёзные проблемы. К примеру, факт появления в результатах поиска «сайтов, нарушающих авторские права», стал источником их постоянной обеспокоенности. Поэтому Google, как и другим поисковикам, приходится работать с неиссякающим потоком уведомлений о нарушении закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху».

Anti-Piracy Firm Asks Google to Block 127.0.0.1 https://t.co/lB5XBIAOCd — TF (@torrentfreak) August 8, 2021



Одним только Google было обработано более пяти миллиардов запросов на удаление, и каждую неделю появляются миллионы новых URL-адресов. Хотя большинство из них правильно указывают на проблемные ссылки, процесс поиска нелегального контента часто приводит к ошибкам — некоторые правообладатели «стреляют себе в ногу», внося в запросы свои собственные сайты.



TorrentFreak обратил внимание на одно такое проблемное уведомление в рамках исполнения закона DMCA. Принадлежащий олигарху Ринату Ахметову телеканал «Украина» попросил Google удалить контент, размещенный на IP-адресе 127.0.0.1, который является локальным хостом устройства или сервера.



Запрос отправлял партнёр ТРК «Украина» Vindex, который, по сути, пометил файл на своем собственном компьютере. Ссылка, «нарушающая авторские права», находится на 127.0.0.1:6878/ace/manifest.m3u.

«Это указывает на файл списка воспроизведения, возможно, для платформы потоковой передачи P2P Ace Stream, которая часто используется для пиратского контента», — отмечает TorrentFreak.

Согласно уведомлению об удалении, все указанные ссылки «незаконно предоставляют внешние ссылки, с помощью которых пользователи могут получить доступ и/или загрузить несанкционированный контент Football, защищенный авторским правом».



«Поскольку 127.0.0.1 относится к главному компьютеру, технически Google просят удалить файл с его серверов. Несуществующий файл. Излишне говорить, что Google не предпринял никаких действий в ответ», — замечает TorrentFreak.

Издание предполагает, что компании Vindex теперь захочется более внимательно взглянуть на своих «ботов для удаления».

У данной фирмы есть свой украинский филиал, в числе партнёров которого вышеупомятуный телеканал, а также принадлежащий другому олигарху — Дмитрию Фирташу — «Интер», связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским «Студия „Квартал 95“», группа компаний Star Media по производству и дистрибуции медиаконтента (кино-, телефильмы, сериалы, новеллы и т.п.), компания спутникового и платного ТВ Viasat World, занимающаяся разработкой архитектурного программного обеспечения Graphisoft, компания-разработчик программного обеспечения Adobe и другие.

Напомним, в декабре 2018 года «РосКомСвобода» обнаружила, что Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов 127.0.0.1 по «антипиратке», причём в решении Мосгорсуда, на которое опиралось надзорное ведомство, про IP-адреса речи вообще не шло.