Центры управления регионами привлечены к борьбе с фейками

Центры управления регионом (ЦУРы) будут внедрять и развивать единую систему противодействия на территории РФ распространению недостоверной информации в Интернете и информированию пользователей и целевых групп граждан с учётом их географического размещения и других характеристик о достоверной информации, в том числе с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации, а также средств массовой информации, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие изменения внесены и в правила создания ЦУРов, и в правила предоставления субсидии из федерального бюджета АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъектах РФ ЦУРов.

Должно быть проведено 2000 информационных кампаний в целях противодействия распространению недостоверной информации ежегодно с 2022 по 2024 годы.



Также новым постановлением введено понятие «специальное программное обеспечение» – это ПО, используемое ЦУРами для решения задач, обеспечивающих достижение результатов предоставления субсидии. Перечень специального ПО определяется АНО по согласованию с Минцифры.