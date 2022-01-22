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22 января 2022

В России перестал работать популярный VPN-сервис Tunnelbear

Решение о блокировке было вынесено Дюртюлинским районным судом Республики Башкортостан ещё в 2017 году, и до недавнего времени пользователям помогала опция GhostBear в настройках клиента, но теперь она не спасает ситуацию.

Российские пользователи жалуются на недоступность популярного VPN Tunnelbear. Как отмечает «Roskomsvoboda. Tech Talk», блокировка на сервис была наложена давно, но до сих пор от неё помогала опция в настройках клиента, которая называется GhostBear (Make my encrypted data look like regular Internet data). Сейчас с её помощью восстановить доступ уже не удаётся.

Руководитель проекта GlobalCheck и Red Shield VPN Владислав Здольников подтвердил «Коду Дурова» блокировку сервиса, отметив, что доступ к TunnelBear начали ограничивать непосредственно по IP-адресам VPN-серверов. Проблемы с функцией GhostBear Здольников связал с расширением пула блокируемых адресов: эта функция подразумевает лишь обращение к другим адресам VPN-нод и в некоторой степени — обфускацию протокола OpenVPN с помощью random padding. Однако последняя в бессмысленна в случае блокировки по IP, так как их можно отследить по обращению приложения, добавил эксперт.

При этом Здольников отметил, что в случае с TunnelBear пока не используются «умные возможности» государственного DPI вроде блокировки по протоколам (анализируя сертификат, который известен для каждого конкретного сервиса). Эксперт отметил, что такие инструменты Роскомнадзор начинает применять, если сервис пытается обойти блокировку.

В реестр заблокированных сайт TunnelBear был внесён ещё в мае 2018 года:

Решение о блокировке почти за год до этого вынес Дюртюлинский районый суд Республики Башкортостан:

Как следует из карточки на сайте суда, дело TunnelBear рассматривалось единолично судьёй Нагаевым И.З в категории дел особого производства. Информация об истце, а также само решение суда скрыты.

В августе прошлого года Центробанк разослал банкам опрос об использовании сторонних VPN-сервисов в качестве рабочих инструментов. В письме говорилось, что Роскомнадзор хочет «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов». Информация от банков нужна для «исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений».

Компания-владелец сервиса пока никак не комментировала блокировку в России, но пользователи уже сами делятся своими советами. Как сообщает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, подписчики рассказали ему следующее:

«TunnelBear работает, если сменить DNS на условный 1.1.1.1 то и профиль переустанавливается штатно».
149-ФЗ 139-ФЗ VPN 90-ФЗ обход блокировки 276-ФЗ DPI TunnelBear ТСПУ

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